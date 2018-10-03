Совфед одобрил закон о поэтапном повышении пенсионного возраста
Совет Федерации одобрил законы о поэтапном повышении пенсионного возраста и об ответственности за увольнение лиц, которым до пенсии остается несколько лет. Теперь документы отправляются на подпись к президенту.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 13:08
Вряд ли нацдилер будет долго тянуть с подписанием закона, который сам и проталкивал.
Ну что же, новый пенсионный грабёж вступает в законную силу!
luger_max_otto 03 октября 2018 | 13:17
Всё правильно. В соответствии с классикой: "У наших павлинов мало перьев. Заплатите, пожалуйста, налоги!"
yulya_tsikina24 03 октября 2018 | 13:11
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ymnik29 03 октября 2018 | 13:18
Протистуй - не протистуй , все равно получиш 65 !
xuato 03 октября 2018 | 13:29
CовокФедя все одобрямс.
perectukin 03 октября 2018 | 13:29
Неожиданно .
Я то думал если в Думе дебилы - самоубийцы сидят, то хоть в СовФеде приличные люди ...
Как я ошибся в избранниках "народа".
Придется и этих пустить на колбасу.