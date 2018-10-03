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13:03, 03 октября 2018

Лауреатами нобелевской премии по  химии стали ученые из  США и  Великобритании

обелевская премия в области химии в  2018 году присуждена трем профессорам — Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) за исследования в  области направленной эволюции различных белков и  пептидов.

В  Нобелевском комитете в  Стокгольме отметили, что премия 2018 года «присуждена за  (научную  — ИФ) революцию, которая была совершена благодаря эволюции».

Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы — Дж.Смиту и  Г.Уинтеру соответственно.

Комментарии

18

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unprejudiced 03 октября 2018 | 13:07

был как то случай. Русские студенты запустили в западный ВУЗ три поросенка с цифрами - 1, 2, 4. дак вот всякие пендостанские ученые долго потом бегали искали свинку с номером 3. Вы думаете эти неучи способны что-то путное изобрести? Нобелевская премия скатила на самое дно, раз среди её лауреатов есть англосаксы и пендосы

yulya_tsikina24 03 октября 2018 | 13:10

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kapitonovih_36 03 октября 2018 | 13:20

шо, опять каклов не признали самыми древними и великими?...навет...навет...моря копать ещё надо...

shmuel63 03 октября 2018 | 13:26

unprejudiced: Ты, убожество, и живешь-то на свете лишь потому, что англичанин Флеминг открыл антибиотики, а байка про трех поросят - еще из дореволюционных времен

vagrancy 03 октября 2018 | 13:32

unprejudiced: если следовать вашей ‘логике’ то с такими российскими экспериментами вряд ли нобелевку получить :-)

beregov_net 03 октября 2018 | 13:32

unprejudiced: Это байка про поросят покойного сказочника Задорнова . Есть простая статистика по количеству патентов
Китай - 526 412
Соеди­нён­ные Штаты Америки - 503 582
Япония - 342 610
-----------------------
Россия - 41 414
А ты просто оглянись вокруг себя , посмотри на свои вещи , ничего российского , сплошь импорт

seryj_wolk 03 октября 2018 | 13:09

Рюський мир оказался в очередной заднице в области химии также, как и в других областях науки.

velbkeirf1 03 октября 2018 | 13:10

ясен хрен впервые испытали синтезированный н о в и ч о к а люди остались живы

cromwel 03 октября 2018 | 13:13

А я ждал что академик из Чечни порадует нас научными достижениями.

norgemann 03 октября 2018 | 13:34

cromwel: Его даже Шнобелевской премией не отметили. А ведь могли бы по химии дать, миллиарды отмывает как никто другой.

zemljanka 03 октября 2018 | 13:17

Поздравления.

sam2018 03 октября 2018 | 13:19

Россияне, в отличии от Украины никогда не получали и не получат Нобелевских премий.
Они, в отличие от Украины достойны только Шнобелевских премий !

oxlomon 03 октября 2018 | 13:33

sam2018:
Я, чесслово, фшоке! Не просветите, кто из великих укров внёс неоценимый вклад в сокровищницу передовой научной мысли? :o((

testmeter 03 октября 2018 | 13:27

И снова русофобия! Это они все назло Вяликой России затевают...

vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 13:28

А как же изобретатели всемирно известного "Новичка?"
Опять сплошное Русофобство и Антидуховность!

ymnikymnik 03 октября 2018 | 13:30

У нас патриархский премии от Гундяйя как лечить больных с помощью молитвы

putn_pnh 03 октября 2018 | 13:30



Мем "Британские Ученые" остался только в нашейРаше?


matsuvi 03 октября 2018 | 13:31

Опять Рогозину не дали! За таксу неутопленную.

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