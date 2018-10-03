Лауреатами нобелевской премии по химии стали ученые из США и Великобритании
В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года «присуждена за (научную — ИФ) революцию, которая была совершена благодаря эволюции».
Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы — Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.
Комментарии18
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unprejudiced 03 октября 2018 | 13:07
был как то случай. Русские студенты запустили в западный ВУЗ три поросенка с цифрами - 1, 2, 4. дак вот всякие пендостанские ученые долго потом бегали искали свинку с номером 3. Вы думаете эти неучи способны что-то путное изобрести? Нобелевская премия скатила на самое дно, раз среди её лауреатов есть англосаксы и пендосы
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kapitonovih_36 03 октября 2018 | 13:20
шо, опять каклов не признали самыми древними и великими?...навет...навет...моря копать ещё надо...
shmuel63 03 октября 2018 | 13:26
unprejudiced: Ты, убожество, и живешь-то на свете лишь потому, что англичанин Флеминг открыл антибиотики, а байка про трех поросят - еще из дореволюционных времен
vagrancy 03 октября 2018 | 13:32
unprejudiced: если следовать вашей ‘логике’ то с такими российскими экспериментами вряд ли нобелевку получить :-)
beregov_net 03 октября 2018 | 13:32
unprejudiced: Это байка про поросят покойного сказочника Задорнова . Есть простая статистика по количеству патентов
Китай - 526 412
Соединённые Штаты Америки - 503 582
Япония - 342 610
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Россия - 41 414
А ты просто оглянись вокруг себя , посмотри на свои вещи , ничего российского , сплошь импорт
seryj_wolk 03 октября 2018 | 13:09
Рюський мир оказался в очередной заднице в области химии также, как и в других областях науки.
velbkeirf1 03 октября 2018 | 13:10
ясен хрен впервые испытали синтезированный н о в и ч о к а люди остались живы
cromwel 03 октября 2018 | 13:13
А я ждал что академик из Чечни порадует нас научными достижениями.
norgemann 03 октября 2018 | 13:34
cromwel: Его даже Шнобелевской премией не отметили. А ведь могли бы по химии дать, миллиарды отмывает как никто другой.
zemljanka 03 октября 2018 | 13:17
Поздравления.
sam2018 03 октября 2018 | 13:19
Россияне, в отличии от Украины никогда не получали и не получат Нобелевских премий.
Они, в отличие от Украины достойны только Шнобелевских премий !
oxlomon 03 октября 2018 | 13:33
sam2018:
Я, чесслово, фшоке! Не просветите, кто из великих укров внёс неоценимый вклад в сокровищницу передовой научной мысли? :o((
testmeter 03 октября 2018 | 13:27
И снова русофобия! Это они все назло Вяликой России затевают...
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 13:28
А как же изобретатели всемирно известного "Новичка?"
Опять сплошное Русофобство и Антидуховность!
ymnikymnik 03 октября 2018 | 13:30
У нас патриархский премии от Гундяйя как лечить больных с помощью молитвы
putn_pnh 03 октября 2018 | 13:30
Мем "Британские Ученые" остался только в нашейРаше?
matsuvi 03 октября 2018 | 13:31
Опять Рогозину не дали! За таксу неутопленную.