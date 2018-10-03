Лауреатами нобелевской премии по  химии стали ученые из  США и  Великобритании

обелевская премия в области химии в 2018 году присуждена трем профессорам — Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов.

В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года «присуждена за (научную — ИФ) революцию, которая была совершена благодаря эволюции».

Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы — Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.