Песков: Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма»

Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не знает, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных за возбуждение ненависти или вражды. Ранее стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает ответственность за экстремизм. В пояснительной записке говорится, что нужно отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства.



Предложенный законопроект может положительно повлиять на деятельность судов, — считает адвокат Ирина Хрунова.

Отметим, что президентский законопроект Госдума в первом чтении рассмотрит уже в ноябре.