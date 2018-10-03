Песков: Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма»
Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не знает, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных за возбуждение ненависти или вражды. Ранее стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает ответственность за экстремизм. В пояснительной записке говорится, что нужно отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства.
Предложенный законопроект может положительно повлиять на деятельность судов, — считает адвокат Ирина Хрунова.
Отметим, что президентский законопроект Госдума в первом чтении рассмотрит уже в ноябре.
Комментарии18
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piter_ug 03 октября 2018 | 13:05
//исправить проявления маразма//
Надежнее маразматиков уволить без выходного пособия.
Холуи-маразматики опаснее врагов.
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zemljanka 03 октября 2018 | 13:21
Сказало самое яркое проявление маразма в ежедневном режиме из кремля лилипутина...
danko1 03 октября 2018 | 13:25
zemljanka: Маразм - это вообще эта антиконституционная статья и всё, что творит власть.
Где уголовное дело на самого Пескова, призывающего размазать печень оппозиционеров по асфальту?
Ведь это не только в чистом виде экстремизм и разжигание ненависти, но и призыв к действию разным подонкам подонком Пескова из Кремля.
mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 13:06
Сам пескоструй на госдолжности - это одно из проявлений маразма.
Посмотрим, до какого маразма дойдут властные жулики, воры и бандиты, если они превратятся в подобие кэпээсэсовских геронтократов.
merelymy 03 октября 2018 | 13:12
mikhail_spb_: Все время о себе любимом думает, не чтобы исправляться в индивидуальном порядке.
grantis 03 октября 2018 | 13:07
пчелы против меда
zax Александр Владимирович Захаркин 03 октября 2018 | 13:08
"исправить проявления маразма", а это значит -
маразм есть;
он проявляется во множественном числе;
отныне проявления маразма будут лучше и/или больше
(ведь, не в худшую сторону были исправления).
croaker 03 октября 2018 | 13:09
Между прочим, "проявлениями маразма" занимались следователи,прокуроры и судьи ( в большей степени!) во всех регионах,включая Москву и Питер, а вышестоящие инстанции подтверждали этот маразм.Выходит, наша правоохранительная система страдает маразмом?
ansata 03 октября 2018 | 13:17
croaker: Если бы только "правоохранительная".
wokal 03 октября 2018 | 13:12
Придёт время тем кто сажали и вводил статью 282 сами станут фигурантами уголовного дела
nikolaitschi 03 октября 2018 | 13:12
При этом ни один маразматик не наказан и даже не отстранен. А это значит, что поступали они по прямому приказу песковых и путиных.
wokal 03 октября 2018 | 13:17
Некокого маразма нет 282 вводили для подавления народного возмущения против влати
isnowanaarene 03 октября 2018 | 13:17
Маразм, исправленный не до конца, всё равно остаётся маразмом.
fedor57 03 октября 2018 | 13:18
Закон вообще ни о чем. Там статья декриминализуется, если деяние было совершено однократно в течении года. Ну для ментов это не проблема, найдут два каких нибудь ваших поста в интернете, за один припаяют административку, за второй уголовку.
russo_vatnik 03 октября 2018 | 13:28
Песков: Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма»
Теперь понятно, кто инициировал этот закон и кто его принимал " в третьем чтении"? Прав был Познер, зазвав маразматиков ГосДурой.
hidaldo_hot 03 октября 2018 | 13:37
//«исправить проявления маразма»//
Для этог нужно не только этот закон пересмотреть, наваяли достаточно подобных законов...
dimavosko 03 октября 2018 | 13:38
Исправить проявления маразма можно отменой вынесенных маразматических приговоров и наказанием маразматиков, их вынесших.
В противном случае это все имитация бурной деятельности и навешивание очередной лапши.
Чекистская власть с человеческим лицом, ага.