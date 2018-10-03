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12:32, 03 октября 2018

В правительстве действительно прорабатывается вопрос о снижении зависимости экономики от американской валюты

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кабинета министров. При этом там отмечают, что нет планов по отказу от  долларовых расчетов, запрета на хождение доллара и  каких-либо других ограничений.
Ранее издание Белл написало, что уже в течение одной-двух недель Дмитрий Медведев утвердит план отказа от доллара.

Комментарии

13

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trans 03 октября 2018 | 12:55

И что, путинская братия все свои сбережения переведет в рубли?

vikwlad 03 октября 2018 | 13:01

Бестолковым делом занимаются в правительстве. Экономику без доллара не поднимешь.

tvitov66 03 октября 2018 | 13:06

vikwlad: а где написато что они ее поднимают? Они встали с колен на локти в повернутой к Китаю позе и ждут

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perectukin 03 октября 2018 | 13:16

tvitov66:
А вы надеетесь что этот тупоголовый дяденька с мозгом на уровне пятого класса вообще может думать ?

danko1 03 октября 2018 | 12:57

Вторым этапом будет ликвидация зависимости граждан от американской валюты, для чего ликвидируют вклады долларовые населения, о чем уже Костин предупреждал.
А третьим этапом будет железный занавес. Путину и это по плечу в процессе узурпации власти и удержания режима.

vinnidi 03 октября 2018 | 13:03

danko1: Галина, вы считаете, что пора забирать долларовые вклады из банка?

nf5096004 03 октября 2018 | 13:05

vinnidi: а вы ещё не забрали?

tvitov66 03 октября 2018 | 13:09

vinnidi: ИМХО давно пора "В августе россияне сняли со счетов в трех госбанках 7,4 млрд долларов. Больше всего валюты забрали из Сбербанка — 3,4 млрд долларов. Население опустошило свои счета на 1,2 млрд, компании — на 2,2 млрд."Телеграф(с)

danko1 03 октября 2018 | 13:15

vinnidi: Я это 2 года назад еще сделала. А в этом году и рублевые закрыла, наученная опытом, что сделали со вкладами до 91 г., когда у свекров пропали 40 тысяч, в расчете руб. 61 г., хотя большая часть была заработана до 61 г. , и 40 тыс. были уже обесцененные, а потом и ликвидированы, даже сберкнижки изъяли в 2005 г., прекратив копеечные компенсации выплачивать.

rom8883 03 октября 2018 | 12:59

Рынок сам решает взаимоотношения с валютой. Если Медведеву что-то насоветуют, (сам он ничего путного не придумает) Бизнес найдёт способы обойти эти указы.

unprejudiced 03 октября 2018 | 13:03

Слава Правительству России! Предвижу что пендостану осталось совсем чуточку. скоро он со своими ненавистными всем зелеными бумажками с изображениями на них мертвых людей, канет в небытие. Исходя из истории распад зловещих империй, на данный момент США, неизбежно.

perectukin 03 октября 2018 | 13:12

Анекдот дня - Медведев запретил доллар. Пиндосы массово скупают рубли, чтоб сохранить сбережения.

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