Михаил Развозжаев, назначенный исполняющим обязанности главы Хакасии, будет работать в этой должности всего месяц
По словам Владимира Путина, его задача – обеспечить проведение открытых выборов. После этого Развозжаева вернут в Москву на работу в федеральных структурах. До сих пор он работал на посту замминистра по делам Северного Кавказа. В Центризбиркоме уже сказали, что назначение Развозжаева не повлияет на сроки проведения выборов главы Хакасии. Они назначены на 21 октября.
Комментарии1
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yulya_tsikina24 03 октября 2018 | 13:12
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