Михаил Развозжаев, назначенный исполняющим обязанности главы Хакасии, будет работать в этой должности всего месяц

По словам Владимира Путина, его задача – обеспечить проведение открытых выборов. После этого Развозжаева вернут в Москву на работу в федеральных структурах. До сих пор он работал на посту замминистра по делам Северного Кавказа. В Центризбиркоме уже сказали, что назначение Развозжаева не повлияет на сроки проведения выборов главы Хакасии. Они назначены на 21 октября.