Эрмитаж закроет основное здание для посетителей из-за приезда Владимира Путина
Президент Владимир Путин встретится в государственном Эрмитаже с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Помимо прочего, они откроют выставку под названием «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций», где будут представлены работы Боттичелли, Рубенса и Ван Дейка. Из-за визита главное здание музея сегодня будет закрыто для посетителей. В самом Эрмитаже отмечают, что все, кто купил билет на третье октября, смогут без очереди посетить дворец завтра или послезавтра. При этом Главный штаб, Дворец Меншикова и Музей Императорского фарфорового завода сегодня будут работать в обычном режиме. Отмечу, только за последний год это будет четвертая встреча Путина с Курцом.
Также Владимир Путин сегодня планирует встретиться с финалистами конкурса «Учитель года», который проходит сейчас в Петербурге.
Комментарии25
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gvs 03 октября 2018 | 12:35
Эрмитаж прикрыли в связи с приездом главного экспоната ))))
danko1 03 октября 2018 | 12:50
gvs: Не положено рабам под ногами царя путаться.
Еще и территорию вокруг Зимнего на километры зачистят, а на крышах снайперы сидеть будут.
И почему Путин так населения боится, если всюду говорят, что население его любит?
sab171 03 октября 2018 | 13:01
danko1: могут зализать до смерти, такое в кореях и зимбабвах бывает, надо относится с пониманием.
astet 03 октября 2018 | 13:07
sab171: давно пора собирателю земель русских
перебраться в родовое гнездо!
yulya_tsikina24 03 октября 2018 | 13:12
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kochar 03 октября 2018 | 13:04
danko1: "...И почему Путин так населения боится, если всюду говорят, что население его любит?"
___________
Значит туфта это всенародная любовь.
Всенародная это в Армении.
zemljanka 03 октября 2018 | 13:28
Как зеницу ока
око Саурона
isnowanaarene 03 октября 2018 | 13:20
gvs: К нам при-е-е-хал, к нам приехал ...
vvs7651 03 октября 2018 | 12:36
А почему весь Питер не закрыть по такому случаю?
gregor 03 октября 2018 | 12:38
Расступись народ ...... слуга идёт .
nichirin 03 октября 2018 | 12:38
Царь приехал, холопы брысь!
mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 12:39
Видимо, нацдилер будет принимать австрийского канцлера, сидя на троне в Эрмитаже?
А корону, скипетр и державу ему туда доставили?
eniro 03 октября 2018 | 12:50
mikhail_spb_: Вот уж не знаю, доставили ли туда, австрийскому канцлеру, скипетр и державу. Но, после посещения, надо бы произвести ревизию. Ну, не доверяю я этому, который и зимой ходит без шапки. С чего бы это?
eduard53 03 октября 2018 | 12:41
Всенародный любимец, чё ...
lager23 03 октября 2018 | 12:44
Вова для РФ или РФ для Вовы?
Как можно было вляпаться в такую ситуацию и добровольно оскотиниться в масштабах нации... неужели во всём виноваты нефтедоллары?
drgonish 03 октября 2018 | 12:50
Блин, как только хомки с ЭХО всем составом собрались посетить Эрмитаж, туда тут же приехал Путин и нарушил 44 ст. Конституции. п.2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
eniro 03 октября 2018 | 13:22
drgonish: Чувак, Путин не курит и ты не кури...
piterrr 03 октября 2018 | 12:56
Чтобы бросить свои очередные понты окурок решил святыню святынь загадить своей гэбистской тушкой...
zhrv 03 октября 2018 | 13:14
И не спросит тот канцлер, - А где, собственно, народ, граждане, которых Вы представляете?
tadolg 03 октября 2018 | 13:16
Пе переоборудовать его под резиденцию несменяемого нашего президента, он ведь должен на две головы быть выше всяких там Медведевых с их усадьбами и домиками для уточек и вилл всКих ьам сеченых, Шойгу, Песковых......
lechak 03 октября 2018 | 13:19
Ну заоодно и москвичей на 101 км на пару суток.
nickan 03 октября 2018 | 13:22
вспомнил 2003 год, трехсотлетие петербурга, тогда перекрыли весь город и электрички с балтов поехали после полуночи, а ещё сильнейшая гроза, а это ещё безмобильное время.
Именно тогда плешивый стал мне совсем не интересен как президент, хоть и сразу было понятно, но это был завершающий мазок на портрете этого упыря, и всех упырей.
ohrjr 03 октября 2018 | 13:23
Ну кому ты нужен? Испортил людям настроение...
dadmorose 03 октября 2018 | 13:24
В Европах его называют Хермитаж, и совершенно справедливо
xuato 03 октября 2018 | 13:33
Примеряет московский самодержец уже и дворец под себя! Однако для обитателя оного здания жизнь может закончится глухой ночью на Коптяковской дороге.