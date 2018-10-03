В Дагестане возбудили уголовное дело из-за ЧП в одной из школ, где пятеро подростков получили сильнейшие ожоги

По предварительным данным, в спортзале произошло возгорание газо-воздушной смеси. Подростки в это время взвешивались в комнате тренера. Ученики ранее жаловались на характерный запах в здании, рассказал телеканалу НТВ отец одного из школьников Магомед Гаджиев.

Пострадавшие школьники находятся в больнице, возможно, их перевезут на лечение в Москву.