Песков: Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма»
Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не знает, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных за возбуждение ненависти или вражды. Ранее стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает ответственность за экстремизм.
Комментарии16
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terens 03 октября 2018 | 12:35
но путин наверное все равно кровавый.
patrikk_2 03 октября 2018 | 12:41
Песков: Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма»...
Тоже самое, необходимо сделать с хранением, ношением, изготовлением и транспортировкой наркотиков, сажать только за распространение и торговлю наркотическим средствами. И я это говорю не для того, чтобы облегчить жизнь наркоманам, а чтобы тысячи молодых и крепких сотрудников полиции, с утра до вечера не занимались только отловом несчастных наркош, с тем чтобы срубить с них и их родителей многотысячные взятки, а ловили реальных воров, хулиганов и убийц.
gs1112 03 октября 2018 | 12:57
При этом он не знает, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных за возбуждение ненависти или вражды.
Как юрист Песков нулевой. В соответствии с российским законодательством в случае декриминализации какой-то статьи или смягчения ответственности, суды обязаны будут пересмотреть дела всех ранее осужденных по этим статьям лиц.
sensei54 03 октября 2018 | 12:36
«исправить проявления маразма»
То есть, числить его правильным, что ли?
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 12:36
Сом дело говорит - ударим маразмом в других местах!
sapiens17 03 октября 2018 | 12:39
«исправить проявления маразма»
То есть Маразм останется!?
ura_123 03 октября 2018 | 12:48
sapiens17: Видите Патрика? Как его не исправляй он всё равно тут))))
punyoshohlai 03 октября 2018 | 12:42
«исправить проявления маразма»
Маразм-то чей, Песков? Не твоего ли хозяина?
mosser 03 октября 2018 | 12:45
Г. Письков идите вместе с хозяином в бутырку!
ura_123 03 октября 2018 | 12:46
Может маразм стоит отменить,а не исправлять?
zloy_sok 03 октября 2018 | 12:46
Исправление маразма- это не статью менять, а выгонять тех кто ее неразумно применяет! Иначе они и остальные статьи так же будут применять, ломая людям жизнь
amnirkov 03 октября 2018 | 12:46
Интересно как мог этот дебильный закон вообще существовать и кто эти маразматики.?
zemljanka 03 октября 2018 | 12:47
Сказал рупор маразма.
И людоедского режима...
oleg_z 03 октября 2018 | 12:49
Так "лайки" в соцсетях, это все-таки, экстремизм?
marek 03 октября 2018 | 12:56
Песков ничего не знает, когда надо. Визирь при хане... Исправить маразм можно только увольняя маразматиков, а не премируя. А за особо тяжкие - в тюрягу.
ghazaryan_s 03 октября 2018 | 13:05
Исправить маразм у кого: у путина? у думы? у судьей?