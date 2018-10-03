Песков: Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма»...

Законопроект о декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса призван «исправить проявления маразма», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не знает, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных за возбуждение ненависти или вражды. Ранее стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает ответственность за экстремизм.