Z Архив новостей новости
5 7 6 1247
12:02, 03 октября 2018

У здания Совета Федерации прошла акция протеста против пенсионной реформы

Она была приурочена к рассмотрению закона в Верхней палате. На митинге, организованном коммунистами, собрались около 70 человек. Отдельный пикет на этом же месте провел координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Активист посетовал на малое число людей, готовых выходить на улицы.

За порядком во время акции следили несколько десятков сотрудников полиции. Проведению митинга они мешать не стали.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ura_123 03 октября 2018 | 12:20

Вот это протест,даже Болотную переплюнули!

03 октября 2018 | 12:20

А почему анальновцы не пришли? Вот был бы самый цвет нации: - в первой пятёрки держась за руки браво вышагивали кривоногий Гена Зю с заднеприводным Алексом Анальным, сабвуфер Вольфрам Ванадьевич с высочастотным Ссырогой Мудьтрохиным, левофланговым маршироваллидер партии алкашей и бомжей Ссырога Мудальцов... Ну чем не идилия?

mosser 03 октября 2018 | 12:50

: сам то кто? Дебил

sasass 03 октября 2018 | 12:42

Народ ждет , когда примут закон и тогда могут зазать - "Нет людоедскому закону" .....

mosser 03 октября 2018 | 12:48

Народ хочет отмену пенсий и зарплат, великий русский народ и так проживет. Гыыыы

motooppic 03 октября 2018 | 12:50

ссаной метлой надо очистить улицы наших городов от этих уродов. Пусть скачут и кривляются за пределами города, где нибудь в лесу, а нам, москвичам, на это быдло надоело уже смотреть. Мы демократию построили, мы ее и будем защищать!

mosser 03 октября 2018 | 12:52

motooppic: понаехал ты мусорок, москвич.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 340 6 5522 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 164 6 36577
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 376 6 42224 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 11611 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Историческое событие У меня спрашивали, кто выиграл? Расцениваю подобные вопросы, как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей. Я всё таки отвечу, и сделаю это с огромной уверенностью в правдивости слов…

5 54 6 14319 26.09
Kчечня, ингушетия, политика, мнения
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 117 6 15975 28.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 171 6 25825 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 91 6 14212 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Ксения Собчак политик

Полтавченко – давай, в отставку Сегодня с утра телеграмм-каналы сообщают о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Пишут даже, что он может уйти в отставку уже сегодня…

5 51 6 7849 11:09
Kпетербург, полтавченко, губернаторы, политика, мнения
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 102 6 17134 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 338 6 57549 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7307 28.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 56 6 11283 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 112 6 36803
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…

5 38 6 7915 27.09
Kобщество, власть, пенсии, мнения
Блоги

Игорь Акинфеев: «Моя история с национальной сборной подошла к завершению» Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной…

5 38 6 8110 01.10
Kспорт, общество, футбол, мнения

Популярное за неделю

Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 111 6 36803
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 240 6 128823 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 117 6 15975 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 354 6 247373 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 121 6 135541 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7311236
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3683790

Сегодня в эфире