У здания Совета Федерации прошла акция протеста против пенсионной реформы
Она была приурочена к рассмотрению закона в Верхней палате. На митинге, организованном коммунистами, собрались около 70 человек. Отдельный пикет на этом же месте провел координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Активист посетовал на малое число людей, готовых выходить на улицы.
За порядком во время акции следили несколько десятков сотрудников полиции. Проведению митинга они мешать не стали.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 03 октября 2018 | 12:20
Вот это протест,даже Болотную переплюнули!
03 октября 2018 | 12:20
А почему анальновцы не пришли? Вот был бы самый цвет нации: - в первой пятёрки держась за руки браво вышагивали кривоногий Гена Зю с заднеприводным Алексом Анальным, сабвуфер Вольфрам Ванадьевич с высочастотным Ссырогой Мудьтрохиным, левофланговым маршироваллидер партии алкашей и бомжей Ссырога Мудальцов... Ну чем не идилия?
mosser 03 октября 2018 | 12:50
: сам то кто? Дебил
sasass 03 октября 2018 | 12:42
Народ ждет , когда примут закон и тогда могут зазать - "Нет людоедскому закону" .....
mosser 03 октября 2018 | 12:48
Народ хочет отмену пенсий и зарплат, великий русский народ и так проживет. Гыыыы
motooppic 03 октября 2018 | 12:50
ссаной метлой надо очистить улицы наших городов от этих уродов. Пусть скачут и кривляются за пределами города, где нибудь в лесу, а нам, москвичам, на это быдло надоело уже смотреть. Мы демократию построили, мы ее и будем защищать!
mosser 03 октября 2018 | 12:52
motooppic: понаехал ты мусорок, москвич.