У здания Совета Федерации прошла акция протеста против пенсионной реформы

Она была приурочена к рассмотрению закона в Верхней палате. На митинге, организованном коммунистами, собрались около 70 человек. Отдельный пикет на этом же месте провел координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Активист посетовал на малое число людей, готовых выходить на улицы.

За порядком во время акции следили несколько десятков сотрудников полиции. Проведению митинга они мешать не стали.