В Батуми в рамках Конгресса Международной шахматной федерации проходят выборы Президента ФИДЕ
В эти минуты в Батуми в рамках Конгресса Международной шахматной федерации проходят выборы Президента ФИДЕ.
Формально претендентов трое – генеральный секретарь ФИДЕ Георгиос Макропулос, председатель наблюдательного совета Всероссийской шахматной Федерации, бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович и британский гроссмейстер Найджел Шорт. По сути, борьба идет между Макропулосом и Дворковичем. Он выставил свою кандидатуру после временного отстранения Кирсана Илюмжинова, который руководил ФИДЕ 23 года. Неприятности Илюмжинова начались с того, что американский Минфин ввел против него персональные санкции из-за обвинения в деловых контактах с семьей Башара Асада. После этого Исполком неоднократно призывал Илюмжинова уйти в отставку. В конечном счете, комитет по этике отстранил Президента ФИДЕ на 18 месяцев. Илюмжинов призвал своих сторонников отдать голоса Дворковичу.
В Батуми в эти же дни проходит и всемирная шахматная Олимпиада. Несмотря на то, что и мужская и женская команды накануне победили, они выступают не слишком успешно, занимая соответственно 11 и 8 места. .
Комментарии5
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eduard53 03 октября 2018 | 12:21
А почему всемирными шахматами должен заведовать ставленник кремляди,
а не крупный шахматист?
don_ballon 03 октября 2018 | 12:24
eduard53: Карпов выставлялся-его прокатили с подачи Дворковича. Россия откровенно поддержала негодяя Илюмжинова, сделавшего из ФИДЕ цирк с ручными клоунами и уронил престиж шахматной короны до уровня регби или софтбола.
aleksandr39 03 октября 2018 | 12:29
Сейчас Дворкович отвалит за счет пенсионеров несколько миллиардов долларов и его назначат руководить ФИДЕ .
sasass 03 октября 2018 | 12:31
В мире негативное отношение к России из-за ее ядовитой политики и на волне Солсберийцев вполне может победит британец Шорт...
a_111111 03 октября 2018 | 12:59
А лучше бы шахматиста, англичанина!