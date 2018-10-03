В эти минуты в Батуми в рамках Конгресса Международной шахматной федерации проходят выборы Президента ФИДЕ.

Формально претендентов трое – генеральный секретарь ФИДЕ Георгиос Макропулос, председатель наблюдательного совета Всероссийской шахматной Федерации, бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович и британский гроссмейстер Найджел Шорт. По сути, борьба идет между Макропулосом и Дворковичем. Он выставил свою кандидатуру после временного отстранения Кирсана Илюмжинова, который руководил ФИДЕ 23 года. Неприятности Илюмжинова начались с того, что американский Минфин ввел против него персональные санкции из-за обвинения в деловых контактах с семьей Башара Асада. После этого Исполком неоднократно призывал Илюмжинова уйти в отставку. В конечном счете, комитет по этике отстранил Президента ФИДЕ на 18 месяцев. Илюмжинов призвал своих сторонников отдать голоса Дворковичу.

В Батуми в эти же дни проходит и всемирная шахматная Олимпиада. Несмотря на то, что и мужская и женская команды накануне победили, они выступают не слишком успешно, занимая соответственно 11 и 8 места. .