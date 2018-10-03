Президент Армении отправил в отставку шесть министров после массовых протестов перед зданием парламента в Ереване

Люди собрались в центре столицы по призыву премьера Никола Пашиняна.

Постов лишились в том числе министры сельского хозяйства, спорта, транспорта, а также глава МЧС. Уволенные президентом Арменом Саркисяном чиновники члены партий Процветающая Армения и Дашнакцутюн, сообщает РИА. Они вчера одобрили поправки в регламент, которые затрудняют проведение досрочных выборов. Отставки министров потребовал премьер Никол Пашинян. И подписал указ об их отстранении на митинге. Тысячи протестующих по его призыву накануне вечером окружили здание парламента Армении. И потребовали досрочных выборов. На митинге Пашинян пообещал в скором времени уйти в отставку с должности главы правительства. И продолжать работу в качестве премьера с приставкой «и.о», чтобы добиться отставки парламента. Если он не изберёт нового главу правительства — по закону на это есть две недели — то будет распущен. И в декабре пройдут внеочередные парламентские выборы, сказал Пашинян. Пояснил: он хочет быть переизбранным на должность премьера по их результатам. Пашинян провёл переговоры с представителями ряда партий. Они заверили, что не будут выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства.

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении в мае после массовых протестов из-за участия в выборах главы правительства бывшего президента Сержа Саргсяна. После митингов Саргсян ушёл в отставку.