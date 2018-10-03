Президент Армении отправил в отставку шесть министров после массовых протестов перед зданием парламента в Ереване
Люди собрались в центре столицы по призыву премьера Никола Пашиняна.
Постов лишились в том числе министры сельского хозяйства, спорта, транспорта, а также глава МЧС. Уволенные президентом Арменом Саркисяном чиновники члены партий Процветающая Армения и Дашнакцутюн, сообщает РИА. Они вчера одобрили поправки в регламент, которые затрудняют проведение досрочных выборов. Отставки министров потребовал премьер Никол Пашинян. И подписал указ об их отстранении на митинге. Тысячи протестующих по его призыву накануне вечером окружили здание парламента Армении. И потребовали досрочных выборов. На митинге Пашинян пообещал в скором времени уйти в отставку с должности главы правительства. И продолжать работу в качестве премьера с приставкой «и.о», чтобы добиться отставки парламента. Если он не изберёт нового главу правительства — по закону на это есть две недели — то будет распущен. И в декабре пройдут внеочередные парламентские выборы, сказал Пашинян. Пояснил: он хочет быть переизбранным на должность премьера по их результатам. Пашинян провёл переговоры с представителями ряда партий. Они заверили, что не будут выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства.
Никол Пашинян стал премьер-министром Армении в мае после массовых протестов из-за участия в выборах главы правительства бывшего президента Сержа Саргсяна. После митингов Саргсян ушёл в отставку.
Комментарии4
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staglla 03 октября 2018 | 12:18
Ну это нормально.
Пашинян понимает что особо то Армению он не поднимет - потому занимает время сбором протестных митингов. Когда этот ресурс использует, а успехов в экономике не нарисуется, то пойдет испытанным путем - объявит что кто-то из соседей проявил агрессию, и во всех бедах начнет винить случившуюся войнушку. Так и будет кантоваться.
Знакомый рецепт.
sasass 03 октября 2018 | 12:36
Настоящий народный правитель - опора на народ это несокрушимая сила...
kochar 03 октября 2018 | 13:02
БРАВИССИМО !
rom8883 03 октября 2018 | 13:10
Остаётся только завидовать.