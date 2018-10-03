Владимир Путин назначил Михаила Развозжаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии

До сегодняшнего дня он занимал пост зам.министра по делам Северного Кавказа.

В указе президента сообщается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий нынешнего главы Хакасии Виктора Зимина.

21-го октября в республике должен состояться второй тур губернаторских выборов. Владимир Путин на встрече с Развозжаевым отметил, что просит его проработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. После этого ему предложат работу в Москве в федеральных структурах.

Михаил Развозжаев был назначен врио главы Хакасии из-за того, что обладает опытом работы в регионе и «знает проблематику Сибири». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы». «Развозжаев имеет достаточно глубокий копыт, долго работал в регионе и знает проблематику Сибири», — сказал Д.Песков. Ране появилась информация о том, что президентом РФ Владимиром Путиным был назначен врио главы Хакасии. Им стал заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев.