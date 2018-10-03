Владимир Путин назначил Михаила Развозжаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии
До сегодняшнего дня он занимал пост зам.министра по делам Северного Кавказа.
В указе президента сообщается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий нынешнего главы Хакасии Виктора Зимина.
21-го октября в республике должен состояться второй тур губернаторских выборов. Владимир Путин на встрече с Развозжаевым отметил, что просит его проработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. После этого ему предложат работу в Москве в федеральных структурах.
Михаил Развозжаев был назначен врио главы Хакасии из-за того, что обладает опытом работы в регионе и «знает проблематику Сибири». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы». «Развозжаев имеет достаточно глубокий копыт, долго работал в регионе и знает проблематику Сибири», — сказал Д.Песков. Ране появилась информация о том, что президентом РФ Владимиром Путиным был назначен врио главы Хакасии. Им стал заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев.
Комментарии7
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jamba 03 октября 2018 | 12:18
Иметь "глубокий копыт", да, это важно;))))))))))))))))))))))))))
kryimzdick 03 октября 2018 | 12:21
Никто не хочет уже регионами руководить, все на чемоданах сидят
luger_max_otto 03 октября 2018 | 12:33
Страшно оно. Но "когда фюрер уйдет в небытие" можно будет сказать, что это была такая ссылка.
lion64__5 03 октября 2018 | 12:23
"- Поцелуйтесь с своею свиньею,а коли не хотите, так с чертом! "
dimavosko 03 октября 2018 | 12:28
Погодите. А это не тот Развозжаев, которого чекисты выкрали с территории Украины?
kablukov 03 октября 2018 | 12:43
ПеретрАхивает.
sasass 03 октября 2018 | 12:47
....а кто будет участвовать в выборах - Дядя Сэм , что ли....)))