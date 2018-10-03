Владимир Путин предложил смягчить статью Уголовного кодекса об экстремизме, по которой в том числе выносят приговоры за репосты в соцсетях. Соответствующие поправки президент внес в Госдуму. В чем их суть, выясняла Мария Китаева

Тех, кого заподозрили в возбуждении ненависти или вражды, в первый раз будет ждать административное дело. Возможное наказание: до 15 суток ареста, обязательные работы или штраф в пределах 20 тысяч рублей. Уголовная ответственность, в соответствии с предложенными президентом поправками, наступит только в случае повторного нарушения в течение одного года. Это не относится к действиям, которые несут серьезную угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

Отметим, что необходимость смягчения статьи об экстремизме, из-за которой дела зачастую заводят за «лайки и репосты», обсуждается уже давно. Свои поправки предлагал Совет по правам человека, депутаты Госдумы вносили на рассмотрение свой законопроект, но его отклонили. Свою позицию по этому вопросу высказывал и Верховный суд России – согласно его разъяснениям, экстремистский пост в соцсети не является преступлением, если он не несет опасности для общества, и в каждом случае должен быть доказан умысел.



По статистике Генпрокуратуры, три четверти всех дел по 282 статье были возбуждены за действия в интернете. Только за последние месяцы стало известно о нескольких делах, поводам для которых стали репосты в соцсетях. Их фигурантам, в соответствии с действующим законом, грозит до 5 лет лишения свободы

Предложение президента смягчить уголовную ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды является его личной инициативой, сообщил Дмитрий Песков.

Предложение Владимира Путина смягчить уголовную ответственность по 282-й статье означает, что судебная система России самостоятельно с этим не справляется. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова. По ее словам, рекомендации по смягчению законодательства, как и соответствующие постановления пленума Верховного суда, говорят о том, что судебная система России нуждается в воздействии извне, чтобы изменить ситуацию вокруг уголовных дел об экстремизме. И.Хрунова подчеркнула, что действующее законодательство позволяет судам принимать справедливые решения. «Всего лишь суд должен правильно применять законы и разбираться в каждом конкретном деле. Сейчас существуют все предпосылки для того, чтобы применять те требования, о которых сказал последний пленум Верховного суда, и закон не запрещает судам разбираться и в умысле, и в доказательствах, и во всем остальном», — пояснила адвокат. И.Хрунова выразила надежду, что предложение В.Путина положительно повлияет на работу судов.