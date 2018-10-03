Владимир Путин предложил смягчить статью Уголовного кодекса об экстремизме
Владимир Путин предложил смягчить статью Уголовного кодекса об экстремизме, по которой в том числе выносят приговоры за репосты в соцсетях. Соответствующие поправки президент внес в Госдуму. В чем их суть, выясняла Мария Китаева
Тех, кого заподозрили в возбуждении ненависти или вражды, в первый раз будет ждать административное дело. Возможное наказание: до 15 суток ареста, обязательные работы или штраф в пределах 20 тысяч рублей. Уголовная ответственность, в соответствии с предложенными президентом поправками, наступит только в случае повторного нарушения в течение одного года. Это не относится к действиям, которые несут серьезную угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
Отметим, что необходимость смягчения статьи об экстремизме, из-за которой дела зачастую заводят за «лайки и репосты», обсуждается уже давно. Свои поправки предлагал Совет по правам человека, депутаты Госдумы вносили на рассмотрение свой законопроект, но его отклонили. Свою позицию по этому вопросу высказывал и Верховный суд России – согласно его разъяснениям, экстремистский пост в соцсети не является преступлением, если он не несет опасности для общества, и в каждом случае должен быть доказан умысел.
По статистике Генпрокуратуры, три четверти всех дел по 282 статье были возбуждены за действия в интернете. Только за последние месяцы стало известно о нескольких делах, поводам для которых стали репосты в соцсетях. Их фигурантам, в соответствии с действующим законом, грозит до 5 лет лишения свободы
Предложение президента смягчить уголовную ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды является его личной инициативой, сообщил Дмитрий Песков.
Предложение Владимира Путина смягчить уголовную ответственность по 282-й статье означает, что судебная система России самостоятельно с этим не справляется. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова. По ее словам, рекомендации по смягчению законодательства, как и соответствующие постановления пленума Верховного суда, говорят о том, что судебная система России нуждается в воздействии извне, чтобы изменить ситуацию вокруг уголовных дел об экстремизме. И.Хрунова подчеркнула, что действующее законодательство позволяет судам принимать справедливые решения. «Всего лишь суд должен правильно применять законы и разбираться в каждом конкретном деле. Сейчас существуют все предпосылки для того, чтобы применять те требования, о которых сказал последний пленум Верховного суда, и закон не запрещает судам разбираться и в умысле, и в доказательствах, и во всем остальном», — пояснила адвокат. И.Хрунова выразила надежду, что предложение В.Путина положительно повлияет на работу судов.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 12:10
Нацдилер все ночи напролёт не спит, думает о том, как облегчить народу жизнь и смягчить ему наказания.
Вот, придумал.
eniro 03 октября 2018 | 12:16
mikhail_spb_:Обоснование ,как всегда было кратким:- Граждане всё чаще предстают перед судом и всё реже — перед законом.
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 12:19
Спасибо тебе, мистер Обама!
ss2020 03 октября 2018 | 12:21
чё та вова пукин после боинга совсем расчувствовался... видимо гаагой навеяло...!)))
dnepr_ua 03 октября 2018 | 12:41
ss2020: та он сам экстремист потамушта---голые сиськи всем показывает))))
(жители рэфии ------не лайкайте!А то заметут за экстремизьм!)
sagen 03 октября 2018 | 12:26
Пробило барина на меланхолию. Наверно, съел чего-то?
freenity 03 октября 2018 | 12:28
Ну прям ноги теперь давайте царьку целовать! Сажать будут за лайки, а не за репосты. За репосты только нагайкой
dwon 03 октября 2018 | 12:28
Это не относится к действиям, которые несут серьезную угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
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Опять "если" И это называется смягчение? Так путинские барбосы и будут их трактовать, как "которые несут серьезную угрозу основам конституционного строя и безопасности государства". Так что ничего он не смягчал. А хочет смягчить, так никаких "если".
mosser 03 октября 2018 | 12:35
Путин иди на х.й! Это подрыв конституционного строя или экстремизм? Гыыы
drgonish 03 октября 2018 | 13:02
mosser:
Это оскорбление президента.
В США за такое спокойно заработаешь "двушечку".
drgonish 03 октября 2018 | 12:43
[или штраф в пределах 20 тысяч рублей]
Правильный мера. Лучше на желающих въехать на Тверскую на танке НАТО зарабатывать деньги, чем содержать их в казенных домах разного назначения, и там их кормить, поить и электричество на них тратить. Можно даже не один раз, а на постоянной постоянно.