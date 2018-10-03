Пользователи Инстаграм сообщают, что соцсеть вновь заработала
Компания пока не комментирует, что явилось причиной сбоя.
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+ «Эту операцию совершали не идиоты». Надежда Толоконникова о слежке в Берлине и отравлении Верзилова Полиция Германии взяла под охрану Верзилова. Издатель «Медиазоны» с 15 сентября находится в немецкой клинике Charite – врачи предполагают, что Верзилова отравили веществом, схожим с атропином…
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