ВС признал, что фигурант «Болотного дела» Владимир Акименков находился под арестом во время следствия и суда незаконно
Верховный суд признал, что фигурант «Болотного дела» Владимир Акименков находился под арестом во время следствия и суда незаконно. Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Дмитрий Аграновский. Суд принял такое решение на основании постановления Европейского суда, который ранее признал, что в деле Акименкова были нарушены несколько статей Конвенции о защите прав человека.
Теперь защита будет добиваться компенсации причиненного Акименкову морального вреда.
Комментарии2
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eniro 03 октября 2018 | 11:45
Так что? Европейцы прочитали вслух Верховным Судьям России "Конвенцию"? Те сами не понимали с какой стороны эту "грамоту" разворачивать и как это буквы складываются в слова? Блин. Как же нужно любить "наше дело"(коза ностра), власть и бабки!
srk2658lu 03 октября 2018 | 11:49
Компенсация будет
А наказания за нарушения статей Конвенции никому не будет.
Бандитская Расея.