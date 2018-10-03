ВС признал, что фигурант «Болотного дела» Владимир Акименков находился под арестом во время следствия и суда незаконно

Верховный суд признал, что фигурант «Болотного дела» Владимир Акименков находился под арестом во время следствия и суда незаконно. Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Дмитрий Аграновский. Суд принял такое решение на основании постановления Европейского суда, который ранее признал, что в деле Акименкова были нарушены несколько статей Конвенции о защите прав человека.

Теперь защита будет добиваться компенсации причиненного Акименкову морального вреда.