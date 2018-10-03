Госдума рассмотрит законопроект, смягчающий ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды в ноябре, и в целом примет его до конца года. Об этом сообщил глава думского Комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Сегодня объявлено, что Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект. Он признает, что статья 282 иногда применяется необоснованно. Отметим, что президент предлагает смягчить статью частично.