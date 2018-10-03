В правительстве действительно прорабатывается вопрос о снижении зависимости экономики от американской валюты
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кабинета министров. При этом там отмечают, что нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрета на хождение доллара и каких-либо других ограничений.
Ранее издание Белл написало, что уже в течение одной-двух недель Дмитрий Медведев утвердит план отказа от доллара.
Отказ от доллара в российской экономике займет много времени, — признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Минфин поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина по отказу от доллара. Сообщалось, что Владимир Путин отнесся к его плану положительно.
Комментарии8
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neyexo 03 октября 2018 | 11:40
Сколько человек над этим трудится?
Решение будет простым - запретить
alex_d 03 октября 2018 | 11:44
neyexo: ну да - сша уже озвучивали свое решение запретить российским банкам работать с долларом. правительство только пытается подготовиться к этим действиям сша...
alena01 03 октября 2018 | 11:43
Нет доллару...
Взятки теперь - только в евро...
borninussr 03 октября 2018 | 11:43
айфон гудбай :)
zemljanka 03 октября 2018 | 11:43
Козлы (с)
Дебилы, бл., дебилы (с)
Тупые людоеды-лилипутины (с)
alex_d 03 октября 2018 | 11:47
zemljanka: судя по вашей реакции - задеты ваши религиозные чувства. ваш бог - доллар?
tv_victim 03 октября 2018 | 11:45
Можно не сомневаться, что в один прекрасный день россиян внезапно, без предварительных предупреждений поставят перед фактом конфискационной принудительной конвертации валютных вкладов в рублевые, введут уголовку за хранение валюты, после чего кратно обрушат курс рубля! И все, на этом "дедолларизация" закончится. Верхушку же это не коснется, как гнали доллары на свои оффшорные счета, так и будут гнать, благо конфискованных у граждан долларов будет не одна сотня миллиардов.....
sin55 03 октября 2018 | 11:52
сотый раз по кругу-репку уже вводили что сейчас придумали?