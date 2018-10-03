В правительстве действительно прорабатывается вопрос о снижении зависимости экономики от американской валюты

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кабинета министров. При этом там отмечают, что нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрета на хождение доллара и каких-либо других ограничений.

Ранее издание Белл написало, что уже в течение одной-двух недель Дмитрий Медведев утвердит план отказа от доллара.

Отказ от доллара в российской экономике займет много времени, — признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Минфин поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина по отказу от доллара. Сообщалось, что Владимир Путин отнесся к его плану положительно.