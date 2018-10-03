Владимир Путин назначил Михаила Развозжаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии
До сегодняшнего дня он занимал пост зам.министра по делам Северного Кавказа.
В указе президента сообщается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий нынешнего главы Хакасии Виктора Зимина.
21-го октября в республике должен состояться второй тур губернаторских выборов. Владимир Путин на встрече с Развозжаевым отметил, что просит его проработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. После этого ему предложат работу в Москве в федеральных стурктурах.
Комментарии3
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luger_max_otto 03 октября 2018 | 11:19
Видимо по созвучию- ему что Кавказ, что Хакассия...
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 11:34
luger_max_otto: ммммм .... вполне Возможно ....
mews Михаил Степанцов 03 октября 2018 | 11:35
И, главное, никого не смущает, что это делает Путин.
Не глава правительства Хакассии автоматически становится и.о., не заксобрание назначает временного главу, не какой-нибудь верховный суд республики. А сверху назначают. Федерация, блин...