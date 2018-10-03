Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
Неполадки наблюдаются у пользователей из таких городов, как Сан-Франциско, Нью-Йорк Париж, Барселона, Амстердам, Лондон, Берлин. Отчеты о сбое в работе соцсети зафиксированы и в России, в частности в Москве и Санкт-Петебурге.
Отмечается, что 51% из тех, кто сообщил о сбое, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 31% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 17% не могут открыть сайт соцсети.
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