Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram («Инстаграм») наблюдается в среду в крупных городах США и Европы. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector («Даундетектор»), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки наблюдаются у пользователей из таких городов, как Сан-Франциско, Нью-Йорк Париж, Барселона, Амстердам, Лондон, Берлин. Отчеты о сбое в работе соцсети зафиксированы и в России, в частности в Москве и Санкт-Петебурге.

Отмечается, что 51% из тех, кто сообщил о сбое, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 31% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 17% не могут открыть сайт соцсети.