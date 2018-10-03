Эксперты ООН раскритиковали решение ИААФ не допускать до соревнований женщин с превышением тестостерона
Эксперты ООН раскритиковали решение международной федерации легкой атлетики не допускать до соревнований женщин с превышением определенного уровня тестостерона.
К Президенту ИААФ Себастьяну Коу обратились эксперты, работающие в области прав человека. Они полагают, что новые правила допуска к соревнованиям ущемляют права женщин. Еще в апреле ИААФ установила единый критерий для спортсменов, чтобы определить в мужских или женских соревнованиях им следует участвовать. За основу взяли уровень тестостерона в организме. Превышение определенных показателей запрещает принимать участие в женских стартах. Это было сделано после многочисленных споров о половой принадлежности некоторых спортсменок, в частности южноафриканской бегуньи Каспер Семеня. Эксперты считают критерии ИААФ негативными стереотипами и протестуют против медикаментозного уменьшения уровня тестостерона. Они полагают, что женщины означенной группы могут подвергаться дискриминации из-за того, что не соответствуют культурным представлениям о женственности.
Новые правила допуска спортсменок к соревнованиям начнут действовать с 1 ноября.
Комментарии5
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glotov 03 октября 2018 | 11:12
Совершенно правильно. Иначе придем к тому , что лет через 10 пол человеку будут "назначать" в клинике на обследованиях.
pavelmistery 03 октября 2018 | 11:40
glotov: В будущем сам человек будет выглядеть совершено по-другому и это будет в норме. Время идет, все меняется, а вы словно застряли в 15 веке, цепляетесь за устаревшие понятия..
glotov 03 октября 2018 | 11:44
pavelmistery: В будущем снова будет некая буча, вроде переселения народов, и группы людей , цепляющихся за "устаревшие понятия", снова подомнут "растленных римлян".
kondrakr 03 октября 2018 | 11:15
Это не справедливо. Подобное решение исключает из числа женщин тех, кто имеет член, яички, бороду и высокий уровень тестостерона.
cipherman2 03 октября 2018 | 11:31
Если Международная федерация тенниса введёт это правило, то боюсь братья Вильямс останутся без работы в женском сегменте тенниса!)))