Эксперты ООН раскритиковали решение ИААФ не допускать до соревнований женщин с превышением тестостерона

Эксперты ООН раскритиковали решение международной федерации легкой атлетики не допускать до соревнований женщин с превышением определенного уровня тестостерона.

К Президенту ИААФ Себастьяну Коу обратились эксперты, работающие в области прав человека. Они полагают, что новые правила допуска к соревнованиям ущемляют права женщин. Еще в апреле ИААФ установила единый критерий для спортсменов, чтобы определить в мужских или женских соревнованиях им следует участвовать. За основу взяли уровень тестостерона в организме. Превышение определенных показателей запрещает принимать участие в женских стартах. Это было сделано после многочисленных споров о половой принадлежности некоторых спортсменок, в частности южноафриканской бегуньи Каспер Семеня. Эксперты считают критерии ИААФ негативными стереотипами и протестуют против медикаментозного уменьшения уровня тестостерона. Они полагают, что женщины означенной группы могут подвергаться дискриминации из-за того, что не соответствуют культурным представлениям о женственности.

Новые правила допуска спортсменок к соревнованиям начнут действовать с 1 ноября.