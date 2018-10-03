Правительство Германии представило новую концепцию уменьшения загрязнения воздуха крупных городов
Предлагается сократить количество дизельных автомобилей, которые не отвечают норме евро-6.
В 14 городах ФРГ грозят запреты на проезд дизельных автомобилей с нормой выхлопов «евро 5» и ниже. В настоящее время уровень диоксида азота в этих мегаполисах составляет более 50 микрограммов на кубометр воздуха. Еврокомиссия может вынести миллионные штрафы, если ситуация до конца года не изменится. Чтобы избежать запретов и штрафов, правительство ФРГ предложило концепцию по обмену, переоснащению и ремонту старых дизельных автомобилей.
В рамках программы «чистый воздух» предполагается переоснастить новыми катализаторами 28 тысяч мусоровозов, 190 тысяч автомобилей ремонтных мастерских и служб доставки. При этом 80 процентов затрат будет нести государство.
Граждане, которые не пожелают расстаться со своим «дизелем», смогут также оснастить его новым катализатором за счет автоконцернов. Однако пока что на это согласился только «Фольксваген». Соответствие автомобилей норме «евро 6» будет строго контролироваться ведомствами по их допуску.
Согласно последним исследованиям, от диоксида азота ежегодно умирают более ста тысяч человек.
Комментарии6
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glotov 03 октября 2018 | 11:15
Трубопроводный газ очень хорошо ложится в эту концепцию. Думайте, Гегели.
seryj_wolk 03 октября 2018 | 11:27
Два разных мира. В рюсском мире загадили все мусором. О чисто воздухе никто и не думает. В европейском же мире все и везде чисто, и государство вкладывает средства в улучшение воздуха.
nersesov 03 октября 2018 | 11:35
seryj_wolk: пенсионерам из Германии русский мир покоя не дает ?
ematveev 03 октября 2018 | 11:41
seryj_wolk:
Расскажите лучше, что там со старой концепцией? Она ж была гораздо дешевле: тупо перепрошили компьютер авто, чтобы тот показывал концентрации в пределах нормы?
nf5096004 03 октября 2018 | 11:32
Вот новости, которые приятно читать. А у нас только агрессия, обвинения и ложь. Ни слова о решении хоть каких-либо экономических проблем. Мусорные свалки смердят, а народ успокаивают, предлагают потерпеть.
nersesov 03 октября 2018 | 11:38
nf5096004: особенно эту новость приятно читать тем жителям Германии, которые накупили дизельных автомобилей, потому что зеленые говорили, что это лучше бензина, поскольку расход топлива меньше.