В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300

Государственные телеканалы показали, как разгружают самолеты на авиабазе Хмеймим. Москва передает Дамаску около 50 единиц техники.

Российские военные уже начали знакомить своих сирийских коллег с оборудованием, – рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Поставки С-300 объясняются необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Напомним, — он был сбит сирийскими силами ПВО, однако Россия обвинила в этом Израиль.