В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300
Государственные телеканалы показали, как разгружают самолеты на авиабазе Хмеймим. Москва передает Дамаску около 50 единиц техники.
Российские военные уже начали знакомить своих сирийских коллег с оборудованием, – рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Поставки С-300 объясняются необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Напомним, — он был сбит сирийскими силами ПВО, однако Россия обвинила в этом Израиль.
Комментарии12
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starushko_ 03 октября 2018 | 11:10
Придётся нашим лётчикам класть сковородки под задницы.
danko1 03 октября 2018 | 11:10
В Сирию доставлены пенсии предпенсионеров, которыми будут сбивать российские самолеты.
piter_ug 03 октября 2018 | 11:13
Сирийским пионерам приготовиться!
Скоро подбирать металлолом!
ss2020 03 октября 2018 | 11:17
ух сейчас сирийские силы ПВО покажут как надо... сбивать российские самолёты!))) первый раз плохо получилось!) промашка вышла, вот о чём молчит наука...хотели кока а съели...!)))
ss2020 03 октября 2018 | 11:19
вова: а вы израильские лётчики, больше не прикрывайтесь российскими самолётами, а то мы нихрена попасть не можем!))
john_connor 03 октября 2018 | 11:19
Обезьянам завезли гранаты по мощнее - спасайся кто может...
sapiens17 03 октября 2018 | 11:21
Забавное продолжение окончательного вывода военных РФ из Сирии.
"Шаг вперёд, два шага назад."
В.И.Ленин (с)
ematveev 03 октября 2018 | 11:34
sapiens17:
Тут забавно другое: НАТО до сих пор не подтверждает поставку ракет, так как спутниковая съемка это не подтверждает. Информация, кстати, на сегодняшнее утро.
В связи с этим, кстати, возникает множество вопросов по неким "спутниковым снимкам" по ситуации с Боингом.
nersesov 03 октября 2018 | 11:42
ematveev: позвоните им еще раз , они как раз кофе выпили и сейчас спутниковые снимки рассматривают .
parasuk_ 03 октября 2018 | 11:24
На осадном положеньи тель-авив,
Очень рано выключают свет
Укрощён шовинистический порыв
Залпом баллистических ракет
Песенка советских пионеров :)
tv_victim 03 октября 2018 | 11:28
"Начали знакомить".... Вообще-то офицер расчета ЗРК с-300 готовится в высшем военном училище в течение минимум четырех лет! А бородатую макаку, типа, можно за неделю обучить?
waldy 03 октября 2018 | 11:41
tv_victim: Да дело в том, что в роли "бородатых макак" там будут "ихтамнеты"... Поэтому готовятся очередные ящики для "груза 200" , потому, что Израиль предупреждал- при попытке обстрела израильских самолётов зенитные комплексы будут уничтожены... Советую ихтамнетам написать завещание и попрощаться с родственниками.