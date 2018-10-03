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11:01, 03 октября 2018

СМИ: Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара

Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара, — об этом стало известно изданию Белл. Оно ссылается сразу на несколько информированных источников.
По их данным, план не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер – прежде всего, речь идет о предоставлении больших возможностей для расчетов в национальной валюте.

Комментарии

29

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zmeelov_1 03 октября 2018 | 11:06

Время пришло

ostapba 03 октября 2018 | 11:11

......Казначейские знаки образца 1917 года — бумажные денежные знаки, выпуск которых был организован Временным правительством с 18 сентября 1917 года согласно постановлению от 22 августа 1917г. и продолжен в 1918—1919 годах Народным банком РСФСР, а также незаконно в различных местных типографиях. Были формально номинированы в золотых рублях, однако не имели реального золотого обеспечения. Хотя основная масса данных денежных знаков была выпущена в РСФСР, в народе они получили название «керенки» по фамилии министра-председателя Временного правительства А. Ф. Керенского.

Казначейские знаки этого выпуска находились в обращении до 1 октября 1922!!!!! года, когда, согласно декрету СНК РСФСР от 8 сентября 1922 года, теряли платежную силу. Обмен казначейских знаков на денежные знаки РСФСР образца 1922 года осуществлялся в соотношении 10 000 : 1.

patrikk_2 03 октября 2018 | 11:17

СМИ: Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара...

Давно пора, как только и если, наши ВКС начнут бомбить скопления израильских или украинских жидобандеровцев, американцы могут как-нибудь заблокировать движение "российских" долларов.

luger_max_otto 03 октября 2018 | 11:21

Ага, прямо по Чуковскому:

Принесите- ка мне ваших долларов, я сегодня их за ужином скушаю!

Ждем сталбыть воробья :)

polikarpich 03 октября 2018 | 11:17

zmeelov_1:

1 Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
2 время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
3 время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
4 время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;
5 время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;
6 время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;
7 время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;
8 время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
(Еккл.3:1-8)

ivar1964 03 октября 2018 | 11:46

polikarpich: " ... И НЕТ НИЧЕГО НОВОГО ПОД СОЛНЦЕМ."

sborisych 03 октября 2018 | 11:20

zmeelov_1:
план не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер – прежде всего, речь идет о предоставлении больших возможностей для расчетов в национальной валюте.
===
Сдаётся мне, что это не больше, чем просто громкий пук...

u237 03 октября 2018 | 11:34

zmeelov_1: да, пришло, долларов на всех стало не хватать, поэтому российский народ обойдется

punyoshohlai 03 октября 2018 | 11:06

...Медведев утвердит план по отказу от доллара

Медведев собирается вернуть доллары в бюджет?

mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 11:07


В соответствии с этим планом властные жулики, воры и бандиты откажутся от своих долларов в офшорах?

nemez1 03 октября 2018 | 11:29

mikhail_spb_: особенно это относится к деткам лаврова и медведёва, они сожгут свои доллары и посыпят свои головы пеплом.

alger 03 октября 2018 | 11:07

срочно закупаем ракушки

danko1 03 октября 2018 | 11:07

Значит, изъятие доллара из обращения для населения будет 2-ым этапом. А потом соответственно и железный занавес будет.
От этой власти ничего хорошего ждать нельзя.

polikarpich 03 октября 2018 | 11:15

danko1: Это ненадолго. Все этапы этого фарса под названием "Совок-2" проходят быстро.
Так что можно вскорости ожидать и Перестройку.

danko1 03 октября 2018 | 11:24

polikarpich: Единственное, что Путин пока не от менил - это хождение свободное валюты и свободный выезд из страны, но многое уже намного хуже, чем в СССР.
Тогда во власти так не воровали, да и за исключением Политбюро во власти были специалисты с образованием и умные люди, прошедшие путь от низших должностей до министров по всей служебной лестнице.

azatjan1 03 октября 2018 | 11:22

danko1: Единственное , чего добьются , - доллар будет стоить 100 рублей.

danko1 03 октября 2018 | 11:33

azatjan1: Уже добились того, что заявление только Костина привело к тому, что население миллиарды долларов сняло со вкладов.
После заявления Медведева счет пойдет на десятки и сотни миллиардов снятых с долларовых вкладов.
В плохое от власти у нас сразу верят.

ss2020 03 октября 2018 | 11:12

а бусы и зеркальца можно оставить...!???)))))))))))))))

vinsentvangog2 03 октября 2018 | 11:17

Сначала - пенсионная реформа , теперь ВОТ отказ от доллара -потом ... я так думаю придёт КОНЕЦ ТЕРПЕНИЮ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА ... НЕТ РЕБЯТА , ВСЁ НЕ ТАК РЕБЯТА ...

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

podwodnik 03 октября 2018 | 11:23

"... Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара ...".

Apple iPhone (Айфончик) заглючил - кроссовки Nike и фотоаппарат Canon ему за рубли сделают?

polikarpich 03 октября 2018 | 11:35

podwodnik: Ничё, в кедах походит. А я ему могу даже фотоаппарат "Смена" подарить.

lager23 03 октября 2018 | 11:26

Мировые цены привязаны к доллару, а мы их отвяжим и прицепим к турецкой лире!

provincial49 03 октября 2018 | 11:32

"... Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара ...". С себя начнут? Или, как всегда, начнут отбирать у граждан, а тех, кто не сдаст, начнут судить, как в Совке "валютчиков"? Следующий этап - сжигание на площадях загранпаспортов. Как в "Дне опричника" В.Сорокина

lord21 03 октября 2018 | 11:42

provincial49: А третий этап это гусеница бассейне :)
Первый в ней путин

consts 03 октября 2018 | 11:33

Вставай, страна огромная!
Вставай а смертный бой!
с пиндосами, с хохлами, с Гейропой, с доллароми, с еврами, с турками (отменить!), с израильтянами(нас вынудили), с грузинами (сами виноваты), с долларами (опять попробуем), с экстремистами (кто надо знает кто это), с англичанами (не забудем, не надейтесь), с долларом (теперь точно победим)...

lord21 03 октября 2018 | 11:33

Переход на биткоин.

dimavosko 03 октября 2018 | 11:37

Мне очень стыдно, но я не понимаю, о чем идет речь :(
На территории РФ расчеты идут, естественно, в рублях. А если в долларах или евро, то все равно в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Разве не так?
Вне территории РФ подобная инициатива бессмысленна.
Кроме патриотического популизма, направленного на тех, у кого никаких долларов не было и не предвидится, ничего не вижу в подобной инициативе.
Запретят принимать доллары в duty free? Бред.

goshan31 03 октября 2018 | 11:49

dimavosko: должен Вас обрадовать! Вы в полной мере понимаете основы монетарной политики.., в отличии от медведева.

ruso_turisto 03 октября 2018 | 11:42

Это очень правильное, очень умное и дальновидное решение. Америка сразу разорится, Европа приползет на коленях и Китай будет скромно просить в долг рубли для расчета за росийские товары, которые очень популярны во всем мире и которым нет равных. Одобрямс, праильное решение!!

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