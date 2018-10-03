Президент России Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность по 282-й статье о возбуждении ненависти или вражды. Он уже внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Путин предложил считать действия по 282-й статье, совершенные однократно и не несущие угрозы для основ конституционного строя, административными правонарушениями. По ним нарушившему «экстремистскую» статью будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов или арест на 15 суток, говорится в пояснительной записке. Для этого президент предлагает ввести в кодекс об административных правонарушениях новую статью, созвучную с уголовной. Ее, в свою очередь, Путин предлагает использовать лишь при повторном нарушении в течение года. Также законопроект предполагает частичную декриминализацию уголовной ответственности за репосты: она также, согласно законопроекту, должна наступать только при повторном действии. При этом наказание за возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия должно остаться неизменным, отмечается в пояснительной записке. В документе указано, что сейчас 282-я статья не во всех случаях применяется обоснованно.

В середине сентября пленум Верховного суда акцентировал внимание на том, что основанием для ответственности по 282-й статье должен быть не только репост спорного материала в соцсети.