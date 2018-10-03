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11:00, 03 октября 2018

Путин предложил смягчить уголовную ответственность по 282-й статье о возбуждении ненависти или вражды

Президент России Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность по 282-й статье о возбуждении ненависти или вражды. Он уже внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Путин предложил считать действия по 282-й статье, совершенные однократно и не несущие угрозы для основ конституционного строя, административными правонарушениями. По ним нарушившему «экстремистскую» статью будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов или арест на 15 суток, говорится в пояснительной записке. Для этого президент предлагает ввести в кодекс об административных правонарушениях новую статью, созвучную с уголовной. Ее, в свою очередь, Путин предлагает использовать лишь при повторном нарушении в течение года. Также законопроект предполагает частичную декриминализацию уголовной ответственности за репосты: она также, согласно законопроекту, должна наступать только при повторном действии. При этом наказание за возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия должно остаться неизменным, отмечается в пояснительной записке. В документе указано, что сейчас 282-я статья не во всех случаях применяется обоснованно.

В середине сентября пленум Верховного суда акцентировал внимание на том, что основанием для ответственности по 282-й статье должен быть не только репост спорного материала в соцсети.

Комментарии

12

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mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 11:04


За это гуманное смягчение наказания он войдёт в историю ка "Владимир Добрый".

patrikk_2 03 октября 2018 | 11:23

Путин предложил смягчить уголовную ответственность по 282-й статье о возбуждении ненависти или вражды...

Вообще отмените эту статью. Если снова начать сажать за слова вызывающие "вражду" или "ненависть", как при жидокомиссарах, то остановиться практически уже невозможно и будем опять сидеть за анекдоты и частушки. Забейте хрен на фашиствующих жидобандеровцев и на их блоги, комментарии и репосты.

polikarpich 03 октября 2018 | 11:28

patrikk_2: Ага, сами испугались!!!
Так вот, считай, ваш "нацлидер" специально для вас и послабил. А то как же тогда писать про "жидобандеровцев" и про сжигание в печах?

ulagai 03 октября 2018 | 11:11

Какой же добрый наш Государь,такой же человечный,как В.И. Ленин!

goodman 03 октября 2018 | 11:16

То есть, сидите и не при***те. Если вы по глупости и отсутствию опыта однажды попытались высказать своё мнение и защитить свои конституционные права, так уж и быть, оштрафуем или закроем на 15 суток. Если не дойдёт до вашего скудоумного сознания, что с нами шутки плохи, пеняйте на себя, закатаем "по полной"! Спасибо, дорогой гарант, даёте возможность образумиться заблудшим! Да и перед всем миром такого позора не будет!

neyexo 03 октября 2018 | 11:16

Путину виднее.
И губернаторов каких назначить, в каждый из 90 регионов, замминистров даже назначает, начальников главных управлений, без него никак.

polikarpich 03 октября 2018 | 11:32

neyexo: Голова!!!
:-)))

dimavosko 03 октября 2018 | 11:16

Какое-то двойственное впечатление.
С одной стороны, смягчение законодательства - это прекрасно.
С другой стороны, с этим предложением выступил В.В.Путин, сам же и создавший в стране атмосферу нетерпимости, ненависти и вражды.
Если чекист говорит, что, дескать, ребята, давайте жить дружно, жди подлянки.

samkos 03 октября 2018 | 11:22

Ну прямо Супер-Фигаро. Везде он успевает: то закон подправит, то горячую воду подключит. Чтобы без него было с бедными россиянами ?

provincial49 03 октября 2018 | 11:24

"Добрый дедушка", наконец то, узнал у помощников, что такое "репост"? А он то думал, что это отравляющее вещество.Ну, типа, дихлофоса...

mosser 03 октября 2018 | 11:29

Полроссии уже посадили. Гыыыы. Фашисты! Путин-гитлер, ФСБ-гестапо.

wasielna 03 октября 2018 | 11:49

О! Со всех депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста по 10 тысяч штрафа! Они одобряют раскол общества. Со всяких министров-капиталистов - по 20 тысяч.
С богатых по копейке - бедному ночлежка.

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