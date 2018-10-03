В Стокгольме сегодня будет названо имя лауреата Нобелевской премии в области химии
В прошлом году ее обладателями стали трое ученых из Швейцарии, США и Великобритании — они разработали метод, который позволяет определять структуры сложных биологических молекул с атомным разрешением.
Комментарии5
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ghrew 03 октября 2018 | 10:40
Нобелевская неделя началась в Стокгольме с объявления лауреатов в категории «Физиология и медицина». Победителями стали американский иммунолог, специалист по иммунотерапии рака Джеймс Эллисон и японский ученый-иммунолог Тасуку Хондзё. Премия присуждена за открытие возможности иммунной терапии рака.
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starushko_ 03 октября 2018 | 11:02
Может Чепиге дадут премию? Всё таки старался, яд сварил из мухоморов ...
lager23 03 октября 2018 | 10:43
Подождите, товарищи учёные, ГРУ не успело выдвинуть двух горе-химиков проводивших эксперименты за рубежом РФ на соискание премии.... больше у нас никого нет!
P.S. Нет, есть — Путен!
hastings 03 октября 2018 | 10:52
Без российских лауреатов Нобелевская премия нелегетимна!
nikolaitschi 03 октября 2018 | 11:15
А мы как жжжжахнем !!!!!