В Санкт-Петербурге Зимний дворец сегодня будет закрыт для посетителей
Пресс-служба музея принесла извинения за доставленные неудобства. В основном комплексе зданий Эрмитажа состоится встреча Владимира путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Как ожидается, они откроют выставку под названием «Имперские столицы: Санкт-Петербург-Вена».
Комментарии5
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timbuktu 03 октября 2018 | 10:35
было бы здорово.если бы в знак протеста народ перестал бы посещать этот эрмитаж до окончания сей выставки )))
danko1 03 октября 2018 | 10:39
timbuktu: Путин себя царем считает, который не может с челядью в одном помещении находиться.
Но попав на самый верх из грязи этот питерский гопник и вор грязью так и остался.
Цари, в отличие от него, к народу намного ближе были.
im185 03 октября 2018 | 10:45
Сколько туристов приходит ежедневно в Эрмитаж? Сколько стоит билет? Кто возместит?
klukvik 03 октября 2018 | 11:00
кто чекиста во дворец пустил??? ложки потом пересчитать не забудьте
skier64 03 октября 2018 | 11:29
Фамилию-то с прописной буквы напишите... :)