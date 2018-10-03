Депутаты Приморья приняли закон об участии самовыдвиженцев в выборах главы края
Изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы в выборах смог участвовать Олег Кожемяко, который сейчас исполняет обязанности главы региона. До этого кандидатами могли выдвигаться только представители политических партий.
Напомним, — выборы губернатора были отменены из-за многочисленных нарушений.
Комментарии7
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danko1 03 октября 2018 | 10:41
Стесняются уже от партии воров выдвигаться.
Выдвижение от ЕР, ка и поддержка Путиным, это уже черная метка для тех, кто избираться желает.
doxerom 03 октября 2018 | 10:50
Вофка позвонит они еще и не то примут, причем по трезвяне, а если каждому налить, да не по сто грамм..
gekorn 03 октября 2018 | 10:58
Стая волков на глазах стада овец маскирует вожака под овечку...Верх цинизма.
lira072 03 октября 2018 | 10:59
Закон, что дышло. Ведут себя как проститутки. Позор!
Чтобы было проще разобраться, что это за выдвиженец, необходимо погуглить его славное прошлое и если замарался членством - катить его дальше.
podwodnik 03 октября 2018 | 11:02
Проще надо быть - "... в выборах может участвовать только Олег Кожемяко такого-то года рождения ...". И каждого следующего, отправленного Путиным, менять поправкой в Закон перед самыми выборами. Тогда точно враг-электорат не пройдёт!
lira072 03 октября 2018 | 11:04
Закон, что дышло. Ведут себя как проститутки. Позор!
Чтобы разобраться, что это за "самовыдвиженец" необходимо погуглить его прошлое и если был замаран членством сами знаете где - катить его дальше.
oldbobby 03 октября 2018 | 11:10
Закон - что дышло