В Управлении МВД по Екатеринбургу ФСБ сегодня проводит обыски

Задержан начальник отдела экономической безопасности Эдуард Воронин, — сообщил Интерфаксу информированный источник.



Ранее были сообщения, что оперативные действия ведутся в связи с расследованием уголовного дела, в котором нет фигурантов. Официально ФСБ никаких комментариев пока не предоставляет.