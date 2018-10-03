В Управлении МВД по Екатеринбургу ФСБ сегодня проводит обыски
Задержан начальник отдела экономической безопасности Эдуард Воронин, — сообщил Интерфаксу информированный источник.
Ранее были сообщения, что оперативные действия ведутся в связи с расследованием уголовного дела, в котором нет фигурантов. Официально ФСБ никаких комментариев пока не предоставляет.
Комментарии9
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punyoshohlai 03 октября 2018 | 10:34
Убирают конкурентов
danko1 03 октября 2018 | 10:36
punyoshohlai: Крысы дерутся между собой за бабло и передел сфер влияния.
luger_max_otto 03 октября 2018 | 10:43
Им надо по очереди: сегодня чекисты шмонают мусоров, а завтра наоборот.
И все еврейское казачество ликует,
В Одессе впрямь произошел переворот.
Сегодня Хаим дядя Васю арестует,
А завтра будет все наоборот.
sapiens17 03 октября 2018 | 10:36
"...с расследованием уголовного дела, в котором нет фигурантов..."
Разборки по понятиям нашего времени. Наверху договариваются/торгуются, внизу ищут аргументы. Жандармы наблюдают за битвой бульдогов?
nikolaitschi 03 октября 2018 | 10:44
Диоген днем ходил по улицам со словами "Ищу Человека". Эти пришли с обыском в МВД. Чего там искать?
alex_melnikov Алексей Мельников 03 октября 2018 | 10:47
Попали под "дружеский огонь".
doxerom 03 октября 2018 | 10:48
А если в Управлении ФСБ обыски провести, навар для ПФР будет...
klukvik 03 октября 2018 | 10:58
мент занял место феесбешника на парковке, получил ответку
ulagai 03 октября 2018 | 11:14
Схватка заклятых друзей.