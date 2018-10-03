У здания Совета Федерации в эти минуты проходит акция протеста против пенсионной реформы
Она приурочена к рассмотрению закона в Верхней палате.
У Совета Федерации в эти минуты собрались около 70 человек. Представители КПРФ подвезли сюда звукоусиливающую аппаратуру, флаги и партийную символику. Коммунисты потребовали у верхней палаты отказаться от принятия антинародного, по их мнению, закона. В числе выступающих был и депутат госдумы Валерий Рашкин, напомнивший, что коммунисты последовательно выступали против реформы. Отдельные пикеты на том же месте провели представитель яблока Сергей Митрохин и координатор левого фронта Сергей Удальцов. Последний посетовал на то, что в акциях протеста против повышения пенсионного возраста участвует на так много народу. За порядком следили несколько десятков сотрудников полиции. Проведению акции они мешать не стали.
В случае, если совет федерации сегодня на одобрит пенсионную реформу, закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину.
Комментарии14
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traxau_okurka 03 октября 2018 | 10:35
Пожалуйста, отключите головной мозг, включите соловьиный помёт в зомбоящике и ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ к:
• повышению пенсионного возраста
• конфискации пенсионных накоплений
• увеличению НДС с 18 до 20%
• скачку цен на топливо на 15-20%
• повышению акцизов и госпошлин в 1,5-2 раза
• галопирующему росту цен
• прощения кредитов другим странам
• уголовным делам за репосты и лайки
• обогащению олигархов – дружков сами знаете кого
• дани Чечне
• пыткам в тюрьмах и правоохранительных органах
• сбитым самолетам
• положению изгоя
• судебному произволу
• политзаключенным и узникам совести
• постоянной лжи нацлидера и его окружения
• провалу космических программ
• грузу 200 из ихтамнетов
• неконкуретоспособному производству
• дворцам нацлидера и его подельников
• повальному воровству и взяточничеству
• нищете
• развал образования
• развал медицины
• продажа лесов и ресурсов за копейки и на частные счета
• голодным ветеранам
• будущего для детей
• зомбоящику
• Государственной Дуре и детям депутанов за границей
• нелегальной миграции
• несменяемости власти
• нарушению Конституции РФ
И т.д. И т.п. Это всё на вскидку. Список бесконечен, можете продолжить сами.
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 10:38
traxau_okurka: ситуация такова, что пресловутые 76% просить "Пожалуйста, отключите головной мозг, включите соловьиный помёт в зомбоящике" не надо ...они и так в таком состоянии на Постоянной основе ...
patrikk_2 03 октября 2018 | 10:57
Валерий Рашкин, Сергей Митрохин и Сергей Удальцов....
Как я могу воспринимать эти пикеты за народный протест, если их проводят профессиональные политики, которые в жопу дадут за депутатский мандат, за должность мэра или губернатора?
astet 03 октября 2018 | 11:07
patrikk_2: Надо напомнить Рашкину,
что КПРФ последовательно поддерживала
все антинародные законы
и по принципиальным вопросам
голосовала вместе с ЕР
за предложенные Путиным законы!!!
mosser 03 октября 2018 | 11:43
traxau_okurka: срочно арестовать и судить, плешивого карлика и ко.
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 10:36
Дело, КОНЕЧНО!, нужное! ... но - абсолютно БЕСПОЛЕЗНОЕ ... по крайней мере на принятие закона совфед_ом оно НИ КАК не повлияет ...
mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 10:36
Похоже, что эти бутафорские протесты зюганоидов и прочих "левых" проводятся по приказу нацдилера.
Чтобы продемонстрировать наличие "оппозиции".
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 10:38
mikhail_spb_: ... мммм ... Организуйте СВОИ - Правильные! ....
polikarpich 03 октября 2018 | 10:51
mikhail_spb_: Задание у них такое. Свести весь реальный протест к нулю. Что они с успехом и выполнили.
vla7815 03 октября 2018 | 10:43
Совету Федерации плевать на акции. Они там беспрестанно думают-сочиняют как с население страны всё до последней шкуры вместе с мясом содрать.
sam2018 03 октября 2018 | 10:46
70 протестующих - это все, что осталось от протестов !? Сдулись, короче !
Вся надежда на Навального !
kochar 03 октября 2018 | 10:55
"...В случае, если совет федерации сегодня на одобрит пенсионную реформу, закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину."
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Совет федерации сегодня одобрит пенсионную реформу, и закон подпишет Президент Владимир Путин,но после небольшой паузы.
doxerom 03 октября 2018 | 11:01
Десятки миллионов быдла поддерживают политику партии и правительства и только кучка отщепенцев пытается очернить нашу действительность и внести смуту в неокрепшие умы холопов.
mosser 03 октября 2018 | 11:40
Отметить пенсии, отменить зарплату, все отменить! Гыыыы