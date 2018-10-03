У здания Совета Федерации в эти минуты проходит акция протеста против пенсионной реформы

Она приурочена к рассмотрению закона в Верхней палате.

У Совета Федерации в эти минуты собрались около 70 человек. Представители КПРФ подвезли сюда звукоусиливающую аппаратуру, флаги и партийную символику. Коммунисты потребовали у верхней палаты отказаться от принятия антинародного, по их мнению, закона. В числе выступающих был и депутат госдумы Валерий Рашкин, напомнивший, что коммунисты последовательно выступали против реформы. Отдельные пикеты на том же месте провели представитель яблока Сергей Митрохин и координатор левого фронта Сергей Удальцов. Последний посетовал на то, что в акциях протеста против повышения пенсионного возраста участвует на так много народу. За порядком следили несколько десятков сотрудников полиции. Проведению акции они мешать не стали.

В случае, если совет федерации сегодня на одобрит пенсионную реформу, закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину.