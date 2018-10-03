Президент внес в ГД законопроект, смягчающий уголовную ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды
Президент внес в Госдуму законопроект, который смягчает уголовную ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды. В пояснительной записке говорится, что нужно отказаться от привлечения к ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.
Уголовно будут признаваться деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.
В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас не во всех случаях статья 282 применяется обоснованно.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 10:34
Возможно, кремлежулики решили, что пусть народонаселение выпускает пар в свисток с помощью плакатиков и постов во вражеском Интернете (который всё равно скоро закроют)?
l7kozlov 03 октября 2018 | 10:49
однократно - демагогия. Не за один лайк а за 2 ? эшников этим не остановить.
danko1 03 октября 2018 | 11:03
l7kozlov: Так именно Путина судить надо за отмену конституционного строя и полную узурпацию власти.
tvitov66 03 октября 2018 | 10:52
mikhail_spb_: как грил один туповатый персонаж:
"Это «Ж-ж-ж» — неспроста!… А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему так. А зачем на свете пчёлы? Чтобы делать мёд. А зачем на свете мёд? Чтоб я его ел. По-моему так!"(с)
vikwlad 03 октября 2018 | 11:05
Интересно, что Путин подразумевает под "серьезной угрозой для основ конституционного строя". Свобода слова и свобода собраний и митингов - это угроза для основ конституционного строя? Похоже, эти конституционные права граждан создают угрозу ему самому.
orein51 03 октября 2018 | 10:34
"кандидатская" в действии?
vla7815 03 октября 2018 | 10:39
А какой в России строй по Конституции ???? Путинский или едрапутинский ???
not_to_not 03 октября 2018 | 10:44
Позорные статьи 280 и 148 УК надо вообще отменять.
omichka 03 октября 2018 | 10:49
Ну это как палку у гаишника отобрать.
И чем теперь кормиться будут?
kablukov 03 октября 2018 | 11:00
Сдобрил, сердеШный)
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 11:02
Слава, слава нашему доброму и всепрощающему государю!
waytothesun 03 октября 2018 | 11:02
это тебя не спасёт, дружок
mosser 03 октября 2018 | 11:35
Хватит воевать с народом!