Президент внес в ГД законопроект, смягчающий уголовную ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды

Президент внес в Госдуму законопроект, который смягчает уголовную ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды. В пояснительной записке говорится, что нужно отказаться от привлечения к ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно будут признаваться деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас не во всех случаях статья 282 применяется обоснованно.