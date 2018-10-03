ЦСКА выиграл у мадридского Реала в матче Лиги Чемпионов

Лужники, где ЦСКА проводит домашние матчи Лиги Чемпионов были заполнены до отказа, что напомнило атмосферу чемпионата мира. Возможно, именно это и оказало влияние на настрой команды и результат. Уже на второй минуте ошиблись два чемпиона мира – Тони Кросс и Рафаэль Варан и джокер ЦСКА Никола Влашич забил гол, который оказался единственным. Реал приезжал в Москву без четырех ведущих футболистов – Рамоса, Марселло, Бэйла и Иско, но и тем, кто вышел на поле удалось создать достаточное количество моментов для того, чтобы забить. Трижды мяч попадал в каркас ворот, но армейцы держались достойно и не пропустили 1:0. Тренер армейцев Виктор Гончаренко после игры посчитал нужным вспомнить, как его прежний клуб белорусский БАТЭ пошел на спад после победы над Баварией и предостерег игроков через прессу.

Сегодня матч второго тура Лиги Чемпионов сыграет московский Локомотив. Железнодорожники примут в Москве немецкий Шальке-04.