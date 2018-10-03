СКР изучит совместную песню популярной исполнительницы Монеточки и репера Noize MC Сhildfree
Следственный комитет России изучит совместную песню популярной исполнительницы Монеточки и репера Noize MC Сhildfree. Как сообщает телеканал «360», заявление на музыкантов в полицию написал адвокат Сергей Афанасьев. По его мнению, в тексте песни есть строчки, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних на суицид.
ГУВД рассмотрело заявление адвоката и с целью проведения дальнейшей проверки направило его в СК. Сами музыканты утверждают, что их композиция является сатирой.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
compare 03 октября 2018 | 10:08
а не дай случай,прочитать подросткам "Анну Каренину"-что же,придется отменить железнодорожный транспорт? "адвоката"этого-к психиатру!
zemljanka 03 октября 2018 | 10:15
Гниды - СКР - займитесь садистами и захарченки-прилепины, что Дмитрия, что Александрии, да садистами в судах и колониях
Ан нет - это кентавры - в одном лице и начальник и жертва (с).
timbuktu 03 октября 2018 | 10:21
compare: подростки то.скорей всего про случай с карениной в курсе.а вот сергей афанасьев - ещё нет )))
stopkran1969 03 октября 2018 | 10:52
compare: а Раскольникова куда девать? Чуковского детям можно ли?
zemljanka 03 октября 2018 | 10:11
Кто написал 5 -10 миллионов доносов в сталинские времена.
Сергеи Афанасьевы, а то все на Павлика Морозова ..
sim202_ 03 октября 2018 | 10:13
Адвокатам и СКР других дел в стране нет?
cromwel 03 октября 2018 | 10:25
Скр больше нечем заняться? Станут вряд вдоль коридора и нараспев хором изучать будут? Тов милиционеры, вы со стороны уже идиотами выглядите.
sborisych 03 октября 2018 | 11:08
cromwel:
... тов милиционеры, вы со стороны уже идиотами выглядите.
====
Вы не заметили, что это уже довольно- таки давно?
pepelklaasa 03 октября 2018 | 10:25
А как ещё достучаться?!
poluputing 03 октября 2018 | 10:50
pepelklaasa: в смысле, чтобы не мастурбировали и валюту перевели в деревянные. Или в Лугандон ломанулись для устройства "рюського мира"?
seryj_wolk 03 октября 2018 | 10:39
Надо срочно запретить фильм "Республика ШКИД". В песне из этого фильма: Ах зачем я на свет появился...." тоже может аналогично трактоваться. Только не припомню, чтобы на кого-нибудь это подействовало. Чтобы человек покончил самоубийством, жизнь и обстановка должны его привести к этому. Никакие песни на это никаого влияния не оказывают.
ltyio 03 октября 2018 | 11:03
По аналогии надо и Чуковского запретить - то Бармалей детей варит, то крокодилу брюхо вспороли. А Достоевский - начитаются дети и пойдут банкиров-процентщиков топорами рубить. У братьев Гримм вообще жесть - в каждой сказке кого-то убили, съели, расчленили и т.д.
sborisych 03 октября 2018 | 11:05
Какой же, извиняюсь, хернёй занята толпа этих золотопогонных- с немалым довольствием, и не слабыми соц. гарантиями...