СКР изучит совместную песню популярной исполнительницы Монеточки и  репера Noize MC  Сhildfree

Следственный комитет России изучит совместную песню популярной исполнительницы Монеточки и репера Noize MC Сhildfree. Как сообщает телеканал «360», заявление на музыкантов в полицию написал адвокат Сергей Афанасьев. По его мнению, в тексте песни есть строчки, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних на суицид.

ГУВД рассмотрело заявление адвоката и с целью проведения дальнейшей проверки направило его в СК. Сами музыканты утверждают, что их композиция является сатирой.