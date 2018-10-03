Репер Иван Дремин, известный как Фейс, объявил об отмене тура по России, который был запланирован на эту осень

Как передает портал Медуза, он извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность посетить его концерты, но не в этом году.

Причины отмены тура Фейс не назвал.

В начале сентября он выпустил альбом «Пути неисповедимы». Все восемь треков содержат жесткую критику российской власти и общества.