Репер Иван Дремин, известный как Фейс, объявил об отмене тура по России, который был запланирован на эту осень
Как передает портал Медуза, он извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность посетить его концерты, но не в этом году.
Причины отмены тура Фейс не назвал.
В начале сентября он выпустил альбом «Пути неисповедимы». Все восемь треков содержат жесткую критику российской власти и общества.
Комментарии2
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dataan 03 октября 2018 | 10:28
Всем рыдать и биться в истерике!!!
:)))))))))))))))))
zemljanka 03 октября 2018 | 10:30
Удачи.
Власть дрейфит.
Вот сережи афанасьевы доносы пишут в СКР - на монеточку и соисполнителя и соавтора.