Пять подростков пострадали в результате взрыва в одной из дагестанских школ

Их состояние оценивается как тяжелое.

Школьники получили от 40% до 90% ожогов тела, сообщили в республиканской клинической больнице в Махачкале, куда подростков доставили сразу после происшествия. Сейчас их готовят к отправке спебортом МЧС на лечение в Москву. Такое решение приняли врачи.

Инцидент произошел накануне после учебных занятий, во время вечерних тренировок детей в спортивном зале общеобразовательной школы в Левашинском районе Дагестана. В помещении в этот момент находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Информация о том, что произошло, поступает противоречивая. Согласно основной версии, подростки получили ожоги из-за взрыва в тренерской комнате горючей смеси неизвестного происхождения, ее озвучили в МЧС России. При этом изначально в пресс-службе республиканского МЧС сообщали о взрыве бытового газа. Позже о том, что взорвались напольные электрические весы – могла детонировать литиевая батарея.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту получения подростками ожогов в результате возгорания неизвестной смеси в спортзале школы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела