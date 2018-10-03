Правительство, по некоторым данным, готовит проект дедолларизации российской экономики
Глава кабмина Дмитрий Медведев может его утвердить через одну-две недели.
Речь не идет о запретительных или ограничительных мерах: полного отказа от доллара не будет, уверяют три источника издания The Bell, знакомых с подготовкой проекта. При этом дедолларизация экономики, по их словам, предусматривает отказ от расчетов в американской валюте со своими партнерами и переход на национальные денежные единицы. Например, в случае с Китаем – переход на юани, Евросоюзом – на евро, а со странами Евразийского экономического союза – на рубли. Собеседник The Bell добавляет, что проект правительства предусматривает облегчение валютного контроля и либерализацию соответствующего законодательства. Для бизнеса при этом, как утверждается, также не предусмотрены принудительные меры по отказу от расчета в долларах. В обсуждении плана, по данным издания, участвуют Центробанк, ВТБ и ряд других крупнейших банков, а также экспортеры.
В июле свои предложения по отказу от расчета в долларах представил глава ВТБ Андрей Костин. Накануне он сказал, что президент Владимир Путин поддержал его план. На дедолларизацию, по оценке Костина, может уйти минимум пять лет.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 10:03
В ответ на очередное безумие кремлежуликов, народ начал дерублизацию своих накоплений.
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 10:03
не первый раз такая ИДЕЯ посещает наши власти ... напомнить ЧЕМ предыдущие Попытки закончились?
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 10:04
Если/когда наши власти заявляют народу:"Вам волноваться НЕ О ЧЕМ!" - наш народ ТВЁРДО знает ЧТО надо делать! и Лучше - Срочно!!!!
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 10:07
И Чебурнет заодно свой ввести, вместо этого Цэ-Рэ-Ушного Интернета!
А непатриотичные доллары обменять населению по патриотичному курсу!
Мы, вас, сцуки, научим Родину любить!