Правительство, по некоторым данным, готовит проект дедолларизации российской экономики

Глава кабмина Дмитрий Медведев может его утвердить через одну-две недели.

Речь не идет о запретительных или ограничительных мерах: полного отказа от доллара не будет, уверяют три источника издания The Bell, знакомых с подготовкой проекта. При этом дедолларизация экономики, по их словам, предусматривает отказ от расчетов в американской валюте со своими партнерами и переход на национальные денежные единицы. Например, в случае с Китаем – переход на юани, Евросоюзом – на евро, а со странами Евразийского экономического союза – на рубли. Собеседник The Bell добавляет, что проект правительства предусматривает облегчение валютного контроля и либерализацию соответствующего законодательства. Для бизнеса при этом, как утверждается, также не предусмотрены принудительные меры по отказу от расчета в долларах. В обсуждении плана, по данным издания, участвуют Центробанк, ВТБ и ряд других крупнейших банков, а также экспортеры.

В июле свои предложения по отказу от расчета в долларах представил глава ВТБ Андрей Костин. Накануне он сказал, что президент Владимир Путин поддержал его план. На дедолларизацию, по оценке Костина, может уйти минимум пять лет.