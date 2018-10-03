Футболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в домашнем матче второго тура группового этапа ЛЧ
Футболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лужниках завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный мяч на второй минуте забил хорватский защитник ЦСКА Никола Влашич.
Комментарии1
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timbuktu 03 октября 2018 | 09:42
маловато будет
выпустили бы на поле НАШЕ ФСЁ - сетка ворот испанцев порвалась бы от количества забитых в неё мячей ))