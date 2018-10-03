Футболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в домашнем матче второго тура группового этапа ЛЧ

Футболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лужниках завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный мяч на второй минуте забил хорватский защитник ЦСКА Никола Влашич.