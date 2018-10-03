Треть россиян считает, что старость начинается в период с  50 до  59 лет

Другая треть – с 60 до 69. Это следует из опроса ВЦИОМа. Один процент опрошенных уверены, что старость начинается раньше 40 лет.

Таким образом, средневозрастной рубеж, за которым начинается старость, названный респондентами ВЦИОМа, составляет 63 года.