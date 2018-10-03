Треть россиян считает, что старость начинается в период с 50 до 59 лет
Другая треть – с 60 до 69. Это следует из опроса ВЦИОМа. Один процент опрошенных уверены, что старость начинается раньше 40 лет.
Таким образом, средневозрастной рубеж, за которым начинается старость, названный респондентами ВЦИОМа, составляет 63 года.
Комментарии5
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ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:39
...а навальновцы считают, что старость начинается с ясельного возраста и поэтому они требуют начинать пенсионные выплаты с переводом в детсадовскую группу.
ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:41
ebyliberactov: ...они требуют начинать пенсионные выплаты с переводом в детсадовскую группу. А в противном случае грозят вывести свой детсадовский электорат на протестные митинги по всей России!
seryj_wolk 03 октября 2018 | 09:42
В соответствии с этой информацией большинство рфских мужчин умирают молодыми.
vezdehod 03 октября 2018 | 09:50
Царь батюшка своим Указом отменил это положение - теперь она начинается с 65 лет.
timber_head 03 октября 2018 | 10:01
А неважно, когда она начинается. Важно что "мужрые решения Партии и Правительства и лично Любимого Руководителя" давно уже привели к тому, что более или менее нормально оплачиваемую работу (скажем, от 40тыс., а на перефирии и меньше) "с улицы" не найдешь уже после 45. Ну просто не берут - посылай резюме, не посылай, увидев возраст его даже не читают. Либо через знакомых, либо никак. Кстати, на гос.должностях тоже все "по знакомству", как мной неоднократно замечалось.