СМИ: Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара

Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара, — об этом стало известно изданию Белл. Оно ссылается сразу на несколько информированных источников. По их данным, план не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер – прежде всего, речь идет о предоставлении больших возможностей для расчетов в национальной валюте.