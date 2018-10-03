СМИ: Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара
Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара, — об этом стало известно изданию Белл. Оно ссылается сразу на несколько информированных источников. По их данным, план не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер – прежде всего, речь идет о предоставлении больших возможностей для расчетов в национальной валюте.
Комментарии21
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timbuktu 03 октября 2018 | 09:39
да,ну?! шеф добро дал?
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 09:41
timbuktu: шеф Добро в основном берёт ...
tvitov66 03 октября 2018 | 09:52
johnbmw: "Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара" - я же грил что у дебилизма дна НЕТ!
zemljanka 03 октября 2018 | 09:54
"Козлы",- сказал Медведев.
Был прав. Ибо сам - предводитель...
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 09:39
отказаться от Доллара - Не Проблема .... Проблема в том, что после отказа на руках останутся ТОЛЬКО фантики ...
polsan 03 октября 2018 | 09:56
johnbmw: Евгений, Вы слишком категоричны. ))
tvitov66 03 октября 2018 | 09:56
johnbmw: исторически сие оправдано - денежная реформа (собаки) Павлова в 1991 года — обмен крупных денежных банкнот, проведённый в СССР с января по апрель 1991 года, добило империю зла
gostrax 03 октября 2018 | 09:43
Большинство жителей деревни Зрягубино присоединились к этой инициативе,полностью отказавшись от зожденя и даже лежания американской валюты .
seryj_wolk 03 октября 2018 | 09:46
Для международной торговли валюта должна быть стабильной. Рфский тугрик этим качеством не обладает. Так что мечты, мечты......
vezdehod 03 октября 2018 | 09:48
Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара
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Перейдёт на оплату своими "Уточками"
nikolaitschi 03 октября 2018 | 09:50
Деньги уйдут в нал. какой дурак будет держать их в фантиках. Все это уже было.. Вопрос только один. За что народ вынужден страдать, ведь ежику понятно, что России никто не угрожает, эта нищета организуется так же, как голодомор, без всяких причин и оснований.Организовано плановое снижение претендентов на добываемую нефть?
cromwel 03 октября 2018 | 09:50
Предлагаю сразу и от еды отказаться. Чтоб два раза не вставать. План, надеюсь, уже есть.
ohrjr 03 октября 2018 | 09:51
Притырки...
vata_putya 03 октября 2018 | 09:53
кто же тебе, айфончик, за нефть рубли давать будет?
dekadik 03 октября 2018 | 09:55
у Медведя доллары всегда будут в личных закромах
kryimzdick 03 октября 2018 | 10:00
dekadik: У Медведьева все в евро и дача в Италии
boda 03 октября 2018 | 09:56
"Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара"
Следующим шагом будет отказ от компьютеров, телефонов, западных технологий, так сказать возврат к "ватным скрепам" - лаптям и ягелю)))
blindpew_33 03 октября 2018 | 10:03
В форумах такие вбросы называют "говнопост".
"СМИ говорят, что скоро..."
"Госдума может принять..."
"Правительство хочет запретить..."
Когда журналисту писать не о чем, включается агентство ОБС и генерит новостной "белый шум".
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 10:08
blindpew_33: Опасаетесь??????????? ;-))))))))))))))
ipaul 03 октября 2018 | 10:05
А план по отказу от домиков в Европе когда?
avk7874 03 октября 2018 | 10:07
О а блаженный знай себе подписывает, то время изменяет, то лампочки диодные вкручивает, теперь аж до доллара дорос.