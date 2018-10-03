Совет Федерации должен рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста
Накануне профильный комитет палаты по социальной политике рекомендовал одобрить этот закон. Также сенаторы рассмотрят закон об уголовной ответственности а увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.
Изменения в пенсионном законодательстве должны привести к повышению пенсий, — говорил ранее премьер Дмитрий Медведев.
После того, как пенсионные изменения утвердит Совет Федерации, законопроект отправится на подпись президенту.
Комментарии9
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not_to_not 03 октября 2018 | 09:38
Изменения в пенсионном законодательстве должны привести к повышению пенсий, — говорил ранее премьер Дмитрий Медведев.
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Те жалкие подачки, которые у тебя называются повышением, не дотягивают даже до уровня инфляции.
dataan 03 октября 2018 | 09:45
Нормальный закон. Одобряем. Можно принимать, народ разобрался.
not_to_not 03 октября 2018 | 10:08
dataan: Народу даже не дали провести референдум. В каком месте он разобрался?
cromwel 03 октября 2018 | 09:47
Мне на секунду приснился страшный сон: Совфед сказал закону нет. И тут я очнулся весь в поту.... Хорошо что это сон был.
vata_putya 03 октября 2018 | 09:51
это новость? такая "интрига" как подмахивающие все примут.
надеюсь следующий президент будет не пукин и отменит этот скотский закон
dekadik 03 октября 2018 | 09:52
А в СОВФЕДЕ такие же единоросовские куклы сидят как и Госдуре
isnowanaarene 03 октября 2018 | 09:58
"Рассмотреть"? ☺☺☺
vla7815 03 октября 2018 | 10:01
ЖИВОДЕРЫ и АФЕРИСТЫ, блин.
eduard53 03 октября 2018 | 10:04
"Должен рассмотреть ..."
Как грится, не смешите мои тапки: кто здесь чего должен-может-будет рассматривать,
когда с пенс.геноцидом уже всё решено?