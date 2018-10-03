Совет Федерации должен рассмотреть законопроект о  повышении пенсионного возраста

Накануне профильный комитет палаты по социальной политике рекомендовал одобрить этот закон. Также сенаторы рассмотрят закон об уголовной ответственности а увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.

Изменения в пенсионном законодательстве должны привести к повышению пенсий, — говорил ранее премьер Дмитрий Медведев.

После того, как пенсионные изменения утвердит Совет Федерации, законопроект отправится на подпись президенту.