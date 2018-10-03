Президент Армении отправил в отставку шесть министров
Президент Армении отправил в отставку шесть министров — их уволили после того, как тысячи протестующих окружили здание парламента в Ереване. Перед этим были приняты поправки, которые затрудняют роспуск парламента. За законопроект, в частности, голосовали партии, членами которых являются уволенные министры.
Власти Армении назвали принятый закон официальным началом контрреволюции.
Комментарии3
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timbuktu 03 октября 2018 | 09:37
уволенным повезло,помнится.при малолетнем петре первом министров при бунте скидывали из дворца на копья бунтовщиков ))
dataan 03 октября 2018 | 09:43
Пашинян идет на поводу толпы. Забыл наверно чем закончилось подобное на Украине.
zemljanka 03 октября 2018 | 09:38
Молодец.
Сделал, что смог.
Армянские мафиози - сильнее...