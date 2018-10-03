Президент Армении отправил в отставку шесть министров — их уволили после того, как тысячи протестующих окружили здание парламента в Ереване. Перед этим были приняты поправки, которые затрудняют роспуск парламента. За законопроект, в частности, голосовали партии, членами которых являются уволенные министры.

Власти Армении назвали принятый закон официальным началом контрреволюции.