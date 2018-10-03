В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300
Государственные телеканалы показали, как разгружают самолеты на авиабазе Хмеймим. Москва передает Дамаску около 50 единиц техники.
Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Напомним, — он был сбит сирийскими силами ПВО, однако Россия обвинила в этом Израиль.
Комментарии14
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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 09:34
Делайте ставки: как скоро они будут Уничтожены?
traxau_okurka 03 октября 2018 | 09:38
johnbmw: Ну всё... Хана остальным российским самолетам. А кто оплачивает это всё?
serge_moro 03 октября 2018 | 09:42
traxau_okurka: Бедные российские летчики,военные,пассажиры. Сколько бед еще принесет кремлевский бандит со своими комплексами. Но, в любом случае будут виноваты израильтяне .Уже решено между бандитом и Асадом
luger_max_otto 03 октября 2018 | 09:46
Дык каждой обезьяне по гранате, люди предпенсионного возраста платят- гуляй, рванина...
zmeelov_1 03 октября 2018 | 09:49
Пиндосня чешет затылок.. И о морской блокаде тоже
isnowanaarene 03 октября 2018 | 09:54
zmeelov_1: Ты, видать, совсем тупой.
zmeelov_1 03 октября 2018 | 09:59
isnowanaarene: Быть тупее, чем эховская либерастня, невозможно по определению. Что не может не радовать
eniro 03 октября 2018 | 09:53
traxau_okurka: Ну, исходя из того, что С-300 Россия передаст, то оплатят российские передасты(их уже определили законом о пенсиях).
stas12006 03 октября 2018 | 09:43
сколько это стоит?
vezdehod 03 октября 2018 | 09:45
stas12006:
сколько это стоит?
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За нашей "ценой" они не постоят.
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 09:43
Ну всё!
Теперь гвардии сирийские зенитчики смогут развернуться по-настоящему, Йо-хо-хо!
zztop1960 03 октября 2018 | 09:58
Приятной охоты израильским ВВС !
ipaul 03 октября 2018 | 10:01
быстренько они.... может и вправду подстроили
boda 03 октября 2018 | 10:03
" Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300"
Вот теперь наконец "асадовские обезьяны" популяют "вволюшку и без греха", возможности то какие сразу открываются, хрен теперь будет летать ИЛы над Сирией)))