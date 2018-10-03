Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны

Как сообщает издание Белл, премьер Дмитрий Медведев может утвердить его уже через одну-две недели.

Ранее свои предложения по отказу от доллара президенту представил глава ВТБ Андрей Констин. В обсуждении участвуют также ЦБ и другие крупнейшие банки и экспортеры.

Источники издания утверждают, что запрета расчета в долларах не будет – основной упор в законопроекте делается на создание возможностей для расчетов в национальной валюте.