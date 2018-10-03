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09:04, 03 октября 2018

Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны

Как сообщает издание Белл, премьер Дмитрий Медведев может утвердить его уже через одну-две недели.

Ранее свои предложения по отказу от доллара президенту представил глава ВТБ Андрей Констин. В обсуждении участвуют также ЦБ и другие крупнейшие банки и экспортеры.

Источники издания утверждают, что запрета расчета в долларах не будет – основной упор в законопроекте делается на создание возможностей для расчетов в национальной валюте.

Комментарии

19

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aleksandr39 03 октября 2018 | 09:08

А как же дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ и правительства ,живущие в США ???

andre_klimov 03 октября 2018 | 09:21

aleksandr39:
Наверное, первым пунктом пропишут запрет на владение долларовыми активами для госслужащих и "своих" бизнесменов? :))

На самом деле - вот она возможность carry-trading для особо приближённых....

not_to_not 03 октября 2018 | 09:26

Источники издания утверждают, что запрета расчета в долларах не будет
++++++++++++
Значит точно запретят.

dataan 03 октября 2018 | 09:28

А чего ж Эхо не пишет, что Кэй Бэйли Хатчинсон, проспавшись и протрезвевши, взяла свои слова назад об атаке на Россию. Эху просто стыдно своих подпиндосных хомячков позорить, которые вчера пеной радости обливали свои мониторы. :))))))))))

ensebeo 03 октября 2018 | 09:32

dataan: не смеши свой радиоактивный пепел.

dataan 03 октября 2018 | 09:22

aleksandr39: Это сны твои

rom8883 03 октября 2018 | 09:13

Запретят обменные пункты?

andre_klimov 03 октября 2018 | 09:23

rom8883:
Ну что Вы... А как же обмен "деревянных" на "мадурики"? Опять же - юань уже частично имеет официальное хождение на территории России, а зарплату пока всё-таки в рублях дают...

echo_shar 03 октября 2018 | 09:36

rom8883: not_to_not: andre_klimov: aleksandr39:
Смысл всего лишь в том, чтобы при торговле со всеми странами, кроме США исключить расчеты в долларах. Причем это будет делаться исключительно в равных объемах взаимной торговли между Россией и этими странами. Недавно об этом же заявил и Юнкер. Россия берет пример с Европы.
Все любители европейского выбора должны быть рады.

ensebeo 03 октября 2018 | 09:13

понятно- запрет долларов будет только для электората.

ulagai 03 октября 2018 | 09:14

Вполне логично,что оккупанты давно нацелились на валютные накопления граждан.И сейчас решается вопрос,как половчей ограбить лохов и терпил.Сами жулики -совковыми банками не пользуются,себя то они знают.

maxme Максимов Максим 03 октября 2018 | 09:24

Они, наверно Мастера и Маргариту прочитали)

eduard53 03 октября 2018 | 09:24

Опять непримиримая борьба пчёл с мёдом ...

harra 03 октября 2018 | 09:25

Лиза Пескова, расплачивающаяся во Франции "деревянными" это сильно !!! )))))

registrator 03 октября 2018 | 09:25

В России идет грабеж населения по всем фронтам- зарплаты, пенсии, повышение цен, урезание льгот, депозиты в банках, новые налоги, а теперь и доллары хотят изъять.

andre_klimov 03 октября 2018 | 09:31

Что-то как-то спят в правительстве... Надо было хайповать две недели назад - как раз в годовой юбилей отказа Венесуэлы от расчётов за нефть в долларах. Поскольку за Венесуэлой Россия гонится и, вполне возможно, даже сможет догнать - очень полезно видеть будущее на чужом примере....

shakhtar 03 октября 2018 | 09:33

Правительство готовит проект по отьему денег у населения .

ed10075 03 октября 2018 | 09:45

Вместо дедолларизации не проще было бы заняться декриминализацией экономики правительству Димона Уточкина?

eduard1958 03 октября 2018 | 09:47

То есть будут принимать бумажки наравне с деньгами?

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