Мосгорсуд сегодня проверит законность нового ареста политика Алексея Навального
В своей жалобе защита просит прекратить административное дело в связи с отсутствием события и состава правонарушения.
Напомним, — Навальный получил 20 суток ареста сразу после того, как отсидел 30 суток по другому делу. Сейчас он отбывает наказание, так как его признали виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий, которые повлекли причинение вреда здоровью человека.
Власть пытается запугать Навального и его сторонников, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Андрей Колесников не исключил, что вскоре против Алексея Навального заведут уголовное дело.
Комментарии24
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rom8883 03 октября 2018 | 09:11
Если арест незаконный, как строго будут наказаны виновные в этом?
timbuktu 03 октября 2018 | 09:23
rom8883: пройдут массовые аресты в бочаровом ручье
echo_shar 03 октября 2018 | 09:45
timbuktu: rom8883:
Центры Карнеги и прочие госдеповско-ЦРУшные структуры каждый раз очень смешно зачётно саморазоблачают своего агента Алексея Навального! ))))))
timbuktu 03 октября 2018 | 09:51
echo_shar: у вас какие погоны? а героя ещё не дали? всё в очереди стоите? активнее надо быть.активнее.!
timbuktu 03 октября 2018 | 09:58
echo_shar: кстати.а как этим цэрэушникам удалось за последние славные восемнадцать лет вставания с колен сократить численность земляков шукшина на три сотни тысяч душ?с 2млн. 650 тыщ в 2000-ом году до 2 млн. 350 тыщ - в 2018-ом? чай.барнаул не возле нато находится,а ближе к другу китаю
parasuk_ 03 октября 2018 | 09:12
По идее, суд должен рассмотреть законность нахождения на свободе неоднократно судимого вороватого политического педофила навального. Он уже лет 5 лишних гуляет :)
timbuktu 03 октября 2018 | 09:25
parasuk_: у вас ставка какая? а от геморроя на чём сидите?
echo_shar 03 октября 2018 | 09:51
timbuktu:
Учеба Алексея Анального в США на курсе "Майданутый революционер":
http://alekseysc.livejournal.com/2261114.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social
timbuktu 03 октября 2018 | 10:00
echo_shar: он.часом. там сидел не за одной партой с симоньян ? вот.коварный то! ))
polikarpich 03 октября 2018 | 09:45
parasuk_: "Суд" - это несколько громко сказано. Нет сейчас в РФ судов, как таковых. Есть фабрики по штамповке стандартных приговоров, по заказу.
А чем вам лично Навальный не угодил? Занял денег и не отдаёт? Или ещё что?
Но вот "нацлидер" постоянно занимается этим со своими подельниками, но что-то я не вижу никаких претензий и требований судебного разбирательства.
timbuktu 03 октября 2018 | 09:49
polikarpich: чего вы до парасюка докапываетесь - он может забеспокоиться и не дожить до пенсии((
echo_shar 03 октября 2018 | 09:55
polikarpich:
Россия, как и штаты, должна быть против иностранного вмешательства в выборы.
Алексей Анальный и Саакашвилли-галскук-в-рот отучились в штатах на курах майданутых революционеров:
Алексей Анальный, цитата. Дословно: "России нужна революция":
https://navalny.com/p/5055/
Учеба Алексея Анального в США на курсе "Майданутый революционер":
http://alekseysc.livejournal.com/2261114.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social
ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:20
...если заведут уголовное дело против Анального то это будет правильным исходом - таким как Анальный место на зоне у параши.
aleks50 Алексей Клубников 03 октября 2018 | 09:25
ebyliberactov: Это у кого чего болит. Если вы часто упоминаете это анатомическое место, то скоро вам его придётся усиленно лечить.
timbuktu 03 октября 2018 | 09:47
aleks50: канатами зашивать ? или якорными цепями? ))
ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:58
aleks50: .... то скоро вам его придётся усиленно лечить. ....
Не отрицаю, что ваш язычок прекрасный лекарь! А как вы засасываете мой член, то это выше всех докторов!
timbuktu 03 октября 2018 | 09:28
ebyliberactov: поскольку всех приличных людей вы определили поближе к параше.то теперь я полностью уверен.что в подъезде у меня гадит не обама,а ebyliberactov
polikarpich 03 октября 2018 | 09:48
timbuktu: А что ему делать остаётся? Он же того... адепт однополой любви. Сфинктер уже не держит.
ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:54
polikarpich: Ну вот ты и сознался, что я тебя имею в попку! А когда сознаешься, что ты отсасываешь у меня по утрам вместо зарядки?
timbuktu 03 октября 2018 | 10:03
ebyliberactov: странно, ваша власть вас за людей не считает.а вы готовы за неё попы рвать - и свои.и чужие )))
aleks50 Алексей Клубников 03 октября 2018 | 09:23
Закон в России- закон воров коррупционеров. Судей назначают те же воры и исход такого "суда" запрограмирован.
ematveev 03 октября 2018 | 10:01
aleks50:
Так тут решение суда действительно запрограммировано самим заявлением. И делается это для возбуждения хомячков решением суда, что у Навального уже стало нормой (подача заявления в суд не той юрисдикции; неправильное указание ответчика и т.д.).
Ну либо Навальный специально набирает себе в команду юристов своего уровня. То Соболь у него косяк за косяком порет, то эти теперь...
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"...В своей жалобе защита просит прекратить административное дело в связи с отсутствием события и состава правонарушения..."
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По двум взаимоисключающим требованиям. Господа юристы, вы уж определитесь, либо состав, либо событие: вместе они не бывают.
Суд может просто послать их с этим заявлением (в связи с неуказанием предмета иска и т.п.) и будет прав. Ну либо в ходе заседания попросит уточнить требования, чего вообще-то делать совершенно не обязан.
nadezhda9999 03 октября 2018 | 09:24
Повылезли гаденыши ольгинские!!!!!
ed10075 03 октября 2018 | 09:40
Мосгорсуд давно уже ничего не проверяет, а выполняет отведённую ему функцию в составе репрессивной машины, созданной для обеспечения безопасности и благополучия Клептократии.