Депутаты Приморья приняли закон, допускающий участие в выборах главы края самовыдвиженцев
Это позволит выдвинуть свою кандидатуру врио губернатора Олегу Кожемяко, который ранее заявил о намерении баллотироваться не от «Единой России».
Депутаты Заксобрания Приморского края успели утвердить поправки, разрешающие беспартийное выдвижение, до назначения новых выборов – оно состоится в середине месяца и дата голосования уже известна – 16 декабря. Благодаря расторопности парламентариев Олег Кожемяко сможет пойти на эти выборы в порядке самовыдвижения. Напомню, что его на должность исполняющего обязанности губернатора назначил Владимир Путин неделю назад, после того как его предшественник Андрей Тарасенко ушел в отставку из-за скандала с фальсификациями во время выборов главы Приморья в сентябре. Как объясняют политологи, Кожемяко хотят отправить на новые выборы самовыдвиженцем, чтобы у избирателей он не ассоциировался с «Единой Россией» — прошедшее голосование показало, что партия не популярна у приморцев. Отмечу, беспартийное выдвижение на выборах губернатора до этого момента было предусмотрено только в четырех российских регионах.
Напомним, что по результатам единого дня голосования сразу в четырех регионах кандидаты в губернаторы от «Единой России» не смогли выиграть в первом туре. После их неудачного выступления власти занялись обновлением корпуса – главы нескольких регионов ушли в отставку
Комментарии7
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goga_s 03 октября 2018 | 09:05
"....главы края самовыдвиженцев..." - ау, редактор?
Не позорься!
patrikk_2 03 октября 2018 | 09:20
Это позволит выдвинуть свою кандидатуру врио губернатора Олегу Кожемяко, который ранее заявил о намерении баллотироваться не от «Единой России»...
Меняете свои краевые законы, из-за какого-то сраного Олега Кожемяки, пусть даже его выдвинул В.Путин? И после этого хотите, чтобы вас кто-то уважал в Москве, воспринимал вас как федеративную единицу? Я конечно против сепаратизма, но и такими дешевками нельзя выглядеть.
piter_ug 03 октября 2018 | 09:06
Посмотрим, удастся ли облапошить электорат.
eniro 03 октября 2018 | 09:07
Это явный признак, что можно бить "едроссам" морды. Пользуйтесь возможностью, пока не стали жечь партбилеты...
rom8883 03 октября 2018 | 09:15
Завтра отменят, чтобы кто-то нежелательный не прошёл.
yralez 03 октября 2018 | 09:16
Шулера не успокоились
harra 03 октября 2018 | 09:19
Край самовыдвиженцев - он цука такой...
Там даже член единой россии выдвигается не от единой росиии )))