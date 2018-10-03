Депутаты Приморья приняли закон, допускающий участие в выборах главы края самовыдвиженцев

Это позволит выдвинуть свою кандидатуру врио губернатора Олегу Кожемяко, который ранее заявил о намерении баллотироваться не от «Единой России».

Депутаты Заксобрания Приморского края успели утвердить поправки, разрешающие беспартийное выдвижение, до назначения новых выборов – оно состоится в середине месяца и дата голосования уже известна – 16 декабря. Благодаря расторопности парламентариев Олег Кожемяко сможет пойти на эти выборы в порядке самовыдвижения. Напомню, что его на должность исполняющего обязанности губернатора назначил Владимир Путин неделю назад, после того как его предшественник Андрей Тарасенко ушел в отставку из-за скандала с фальсификациями во время выборов главы Приморья в сентябре. Как объясняют политологи, Кожемяко хотят отправить на новые выборы самовыдвиженцем, чтобы у избирателей он не ассоциировался с «Единой Россией» — прошедшее голосование показало, что партия не популярна у приморцев. Отмечу, беспартийное выдвижение на выборах губернатора до этого момента было предусмотрено только в четырех российских регионах.

Напомним, что по результатам единого дня голосования сразу в четырех регионах кандидаты в губернаторы от «Единой России» не смогли выиграть в первом туре. После их неудачного выступления власти занялись обновлением корпуса – главы нескольких регионов ушли в отставку