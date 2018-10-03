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09:00, 03 октября 2018

Победа ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве

Победа московского ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что команда в обновленном составе «продемонстрировала невероятную волю к победе», особую роль сыграли болельщики, которых на стадионе было более 70 тысяч.

ЦСКА выиграл у реала со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч на второй минуте забил хорват Никола Влашич.

Команда показала хорошую игру, — считает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Отметим, что в коцне матча за споры с арбитром с поля был удален вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Комментарии

21

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(комментарий скрыт)

patrikk_2 03 октября 2018 | 09:14

Победа ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве...

Поздравляю футболистов ЦСКА и всех болельщиков России с победой над "Реалом". Тока надо было попросить Николу Влашича, прокричать "Слава Украине!". Хи-хи.

eniro 03 октября 2018 | 09:17

patrikk_2: Чай не паны, крестным ходом обойдетесь...

aleksandr39 03 октября 2018 | 09:23

patrikk_2: Величайшая победа всех времен и народов затмила все победы Реала в финалах Лиги Чемпионов , сам " великий вождь и мудрый учитель " лично смотрел в этот день игру отказавшись от ночного хоккея .

sinoptik2016 03 октября 2018 | 09:30

patrikk_2: сильнейшие российские клубы всегда будут играть лучше сборной России, там ведь играют легеонеры. И забивают.

echo_shar 03 октября 2018 | 09:49

patrikk_2:
Еще бы создать в России свою индустрию по производству спортивной одежды и инвентаря, чтобы не тратиться на профессиональный спорт из бюджета. Это должны делать частные спонсоры - отечественные производители спортивных товаров.

ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:33

aleksandr39: Ты бы лучше прекратил обвешивать и обсчитывать покупателей, и платил бы налоги, а не вывозил награбленное и наворованное за бугор.

drgonish 03 октября 2018 | 09:12

Начали с Украины обезьянничать? Перемога!
Графа Дякулы своего еще не хватает, чтоб дяковать перед телекамерами.

luger_max_otto 03 октября 2018 | 09:32

Как не хватает? А как же женераль Золотов?

pusto1 03 октября 2018 | 09:13

Да, уже любой позитив расценивается как суперпобеда и высшее достижение, этап и эпоха. На самом деле все как всегда, играла не сборная, забил мяч легионер, нет повода никакого.

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sergirusso 03 октября 2018 | 09:21

Эта победа сравнима разве что с 9 мая 1945 года! Эту фразу вырезали? Единственный мяч на второй минуте забил хорват Никола Влашич. Блин, так он же фашист, хорваты - они все жидобандеровские террористы...

ghazaryan_s 03 октября 2018 | 09:23

Такой новый качественный российский футбол, что голы забивают то хорваты, то африканцы, то словаки.
Сказка.

gluhoy2250 03 октября 2018 | 09:38

ghazaryan_s: что голы забивают то...
Дурилка картонная, за Реал, Барсилону кто забивал? Роналду, Месси, Неймар, разве испанцы! Вот ведь демшиза, лишь бе пукнуть!

kessara 03 октября 2018 | 10:01

gluhoy2250: так там и не орут на каждом углу,что Реал это новая скрепа

igor2510 03 октября 2018 | 09:23

Какая воля к победе?! Отбивались от не самого сильного состава "Реала" весь матч. Посмотрим что с этими волевыми сделает основной состав Мадрида в Испании.

keg 03 октября 2018 | 09:25

пока эйфория не прошла нужно какой то новый налог ввести...

orein51 03 октября 2018 | 09:29

вот холодец тут как раз кстати...

sim202_ 03 октября 2018 | 09:30

///...в правительстве считают...///
Не отвлекайтесь на ерунду!!!
Ваше дело - считать последние копейки в наших карманах.

ed10075 03 октября 2018 | 09:34

Чиновные бездельники встрепенулись, - появилась возможность погреться в лучах случайной футбольной победы, добытой для российской команды иностранным тренером и иностранными футболистами.

zemljanka 03 октября 2018 | 09:42

Смешное правительство.
Футболисты - молодцы.
А Реал - без Зидана ...

marktretiy 03 октября 2018 | 09:46

Голодец стала футбольным экспертом ... Идиоты в патриотическом угаре. То ли ещё будет.

ohrjr 03 октября 2018 | 09:54

Ой, девушка футболом интересуется...

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