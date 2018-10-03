Победа ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве...

Победа московского ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что команда в обновленном составе «продемонстрировала невероятную волю к победе», особую роль сыграли болельщики, которых на стадионе было более 70 тысяч.

ЦСКА выиграл у реала со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч на второй минуте забил хорват Никола Влашич.

Команда показала хорошую игру, — считает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Отметим, что в коцне матча за споры с арбитром с поля был удален вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.