Победа ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве
Победа московского ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что команда в обновленном составе «продемонстрировала невероятную волю к победе», особую роль сыграли болельщики, которых на стадионе было более 70 тысяч.
ЦСКА выиграл у реала со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч на второй минуте забил хорват Никола Влашич.
Команда показала хорошую игру, — считает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Отметим, что в коцне матча за споры с арбитром с поля был удален вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Комментарии21
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patrikk_2 03 октября 2018 | 09:14
Победа ЦСКА над мадридским Реалом продемонстрировала новое качество российского футбола, — считают в правительстве...
Поздравляю футболистов ЦСКА и всех болельщиков России с победой над "Реалом". Тока надо было попросить Николу Влашича, прокричать "Слава Украине!". Хи-хи.
eniro 03 октября 2018 | 09:17
patrikk_2: Чай не паны, крестным ходом обойдетесь...
aleksandr39 03 октября 2018 | 09:23
patrikk_2: Величайшая победа всех времен и народов затмила все победы Реала в финалах Лиги Чемпионов , сам " великий вождь и мудрый учитель " лично смотрел в этот день игру отказавшись от ночного хоккея .
sinoptik2016 03 октября 2018 | 09:30
patrikk_2: сильнейшие российские клубы всегда будут играть лучше сборной России, там ведь играют легеонеры. И забивают.
echo_shar 03 октября 2018 | 09:49
patrikk_2:
Еще бы создать в России свою индустрию по производству спортивной одежды и инвентаря, чтобы не тратиться на профессиональный спорт из бюджета. Это должны делать частные спонсоры - отечественные производители спортивных товаров.
ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:33
aleksandr39: Ты бы лучше прекратил обвешивать и обсчитывать покупателей, и платил бы налоги, а не вывозил награбленное и наворованное за бугор.
drgonish 03 октября 2018 | 09:12
Начали с Украины обезьянничать? Перемога!
Графа Дякулы своего еще не хватает, чтоб дяковать перед телекамерами.
luger_max_otto 03 октября 2018 | 09:32
Как не хватает? А как же женераль Золотов?
pusto1 03 октября 2018 | 09:13
Да, уже любой позитив расценивается как суперпобеда и высшее достижение, этап и эпоха. На самом деле все как всегда, играла не сборная, забил мяч легионер, нет повода никакого.
sergirusso 03 октября 2018 | 09:21
Эта победа сравнима разве что с 9 мая 1945 года! Эту фразу вырезали? Единственный мяч на второй минуте забил хорват Никола Влашич. Блин, так он же фашист, хорваты - они все жидобандеровские террористы...
ghazaryan_s 03 октября 2018 | 09:23
Такой новый качественный российский футбол, что голы забивают то хорваты, то африканцы, то словаки.
Сказка.
gluhoy2250 03 октября 2018 | 09:38
ghazaryan_s: что голы забивают то...
Дурилка картонная, за Реал, Барсилону кто забивал? Роналду, Месси, Неймар, разве испанцы! Вот ведь демшиза, лишь бе пукнуть!
kessara 03 октября 2018 | 10:01
gluhoy2250: так там и не орут на каждом углу,что Реал это новая скрепа
igor2510 03 октября 2018 | 09:23
Какая воля к победе?! Отбивались от не самого сильного состава "Реала" весь матч. Посмотрим что с этими волевыми сделает основной состав Мадрида в Испании.
keg 03 октября 2018 | 09:25
пока эйфория не прошла нужно какой то новый налог ввести...
orein51 03 октября 2018 | 09:29
вот холодец тут как раз кстати...
sim202_ 03 октября 2018 | 09:30
///...в правительстве считают...///
Не отвлекайтесь на ерунду!!!
Ваше дело - считать последние копейки в наших карманах.
ed10075 03 октября 2018 | 09:34
Чиновные бездельники встрепенулись, - появилась возможность погреться в лучах случайной футбольной победы, добытой для российской команды иностранным тренером и иностранными футболистами.
zemljanka 03 октября 2018 | 09:42
Смешное правительство.
Футболисты - молодцы.
А Реал - без Зидана ...
marktretiy 03 октября 2018 | 09:46
Голодец стала футбольным экспертом ... Идиоты в патриотическом угаре. То ли ещё будет.
ohrjr 03 октября 2018 | 09:54
Ой, девушка футболом интересуется...