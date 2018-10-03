Почти тонна марихуаны пропала из полицейского участка в Бразилии

Наркотики находились в специальном хранилище. Полуподвальное помещение было оборудовано тремя выходами, однако, по мнению следователей, через них нельзя вынести такое количество марихуаны, оставшись незамеченным. Поэтому основная гипотеза правоохранительных органов состоит в том, что наркотики похищали небольшими партиями в течение нескольких дней.

Подозреваемыми по делу теперь проходят все сотрудники полицейского участка, а это более 50 человек, — передает ТАСС.