Почти тонна марихуаны пропала из полицейского участка в Бразилии
Наркотики находились в специальном хранилище. Полуподвальное помещение было оборудовано тремя выходами, однако, по мнению следователей, через них нельзя вынести такое количество марихуаны, оставшись незамеченным. Поэтому основная гипотеза правоохранительных органов состоит в том, что наркотики похищали небольшими партиями в течение нескольких дней.
Подозреваемыми по делу теперь проходят все сотрудники полицейского участка, а это более 50 человек, — передает ТАСС.
Комментарии5
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sasass 03 октября 2018 | 08:50
В Российском посольстве надо искать...
eniro 03 октября 2018 | 09:01
sasass: СК России хохочет над непутевыми... У них часть миллиардов п-ка Захарченко , прямо из хранилища Сбербанка увели и все в стране спокойно, и все уже забыли. Не умеют работать эти... ну как их... Бразильянсы!
gvs 03 октября 2018 | 09:05
Самолет Патрушева поблизости замечен не был? ))))
harra 03 октября 2018 | 09:10
gvs: Над Москвой как в 2010 году дым.... и пахнет шмалью.... )))
ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:13
Blя уже и попыхать нельзя? Что коп уже не человек?