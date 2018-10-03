В Стокгольме сегодня будет названо имя лауреата Нобелевской премии в области химии
В прошлом году ее обладателями стали трое ученых из Швейцарии, США и Великобритании — они разработали метод, который позволяет определять структуры сложных биологических молекул с атомным разрешением.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 03 октября 2018 | 09:08
Не хрен им там делать, занимаются наукой. Брали бы пример с богом избранной с колен вставшей и устремившейся к истокам к пещере, онучам, лучинушке, кресту и кадилу.