Репер Иван Дремин, известный как Фейс, объявил об отмене тура по России, который был запланирован на эту осень
Как передает портал Медуза, он извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность посетить его концерты, но не в этом году.
Причины отмены тура Фейс не назвал.
В начале сентября он выпустил альбом «Пути неисповедимы». Все восемь треков содержат жесткую критику российской власти и общества.
Комментарии11
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stopkran1969 03 октября 2018 | 08:50
Репер Иван.... Нет бы репу сажал
patrikk_2 03 октября 2018 | 08:53
В начале сентября он выпустил альбом «Пути неисповедимы». Все восемь треков содержат жесткую критику российской власти и общества...
Зассал рэпер Фейс за свой фейс. Жидкие на расправу эти сраные "шендеровичи", жалкие трусливые душонки.
dataan 03 октября 2018 | 09:39
Как же так, Ваня?! Уже и билеты все за год раскуплены! И афишами завешана вся Россия! Теперь же суициды начнутся по всей стране! Да что там по стране, по всему миру! :)))))))))))))))))))))))))))
P.S. Хто нибудь расскажет кто такой этот Ваня неуловимый? :)))))))))))))))))))))))))
piterjanis 03 октября 2018 | 08:54
какое горе
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 08:55
Все социальные лифты для молодёжи перекрыты хунтой чекистов-пенсионеров и их золотыми детишками... как бы чего не вышло...
compare 03 октября 2018 | 08:58
так он "репер"-точка остчета,или рэпер?
dimavosko 03 октября 2018 | 09:01
Надо послушать.
Никогда не думал, что меня заинтересуют рэп-исполнители.
Но, видимо, сегодня это и есть настоящее, искреннее, еще не развращенное маркетингом.
А уж если они критикуют власть и общество....
Это уже прямо, как говорили раньше, песни протеста.
Обязательно послушаю.
boseal 03 октября 2018 | 09:20
dimavosko: Послушайте, послушайте. Меня вчера секунд на 15 хватило. А уж выглядит сей "карбонарий" так как будто на нем ручки в канцелярском магазине расписывали.
tprfrund001 03 октября 2018 | 09:10
Артистов, певцов и прочей творческой, извините за выражение, интеллигенции - хоть противоестественным способом ешь, а дорожных рабочих не хватает. Парадокс!
ebyliberactov 03 октября 2018 | 09:17
А что его кто-то слушает? Кто слышал эту каку, в которой сплошь набор матов и пошлостей, но у наших оппов он как и Ссырожа Шнурок маэстры!....
cromwel 03 октября 2018 | 09:18
ЯПлакалъ. Как нам дальше жить без этого репера- трипера не представляю. Вкопать ба такой репер где нибудь у подъезда, чтобы с утра собак на него поливали.