На МКАДе сейчас серьезно затруднено движение
На 19-м километре внутренней стороны опрокинулся автокран. Он почти полностью перекрыл дорогу, для проезда осталась лишь одна полоса, — передает ТАСС. Пострадавших в результате ДТП нет.
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На 19-м километре внутренней стороны опрокинулся автокран. Он почти полностью перекрыл дорогу, для проезда осталась лишь одна полоса, — передает ТАСС. Пострадавших в результате ДТП нет.
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Комментарии2
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aleksandr39 03 октября 2018 | 08:58
Ополченцы начали процесс образования СНР (Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
goga_s 03 октября 2018 | 09:08
Засекайте время - сколько ВСЕ дармоеды из экстренных служб и "автодор" будут устранять эту БАНАЛЬНУЮ "проблему"?
Обхохочитесь !