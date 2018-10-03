В Санкт-Петербурге Зимний дворец сегодня будет закрыт для посетителей

Пресс-служба музея принесла извинения за доставленные неудобства. В основном комплексе зданий Эрмитажа состоится встреча Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Как ожидается, они откроют выставку под названием «Имперские столицы: Санкт-Петербург-Вена».