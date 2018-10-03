В Санкт-Петербурге Зимний дворец сегодня будет закрыт для посетителей
Пресс-служба музея принесла извинения за доставленные неудобства. В основном комплексе зданий Эрмитажа состоится встреча Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Как ожидается, они откроют выставку под названием «Имперские столицы: Санкт-Петербург-Вена».
Комментарии4
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sasass 03 октября 2018 | 08:41
Музейную пыль будут глотать - немогли найти более приличное место...
avp235 03 октября 2018 | 08:46
Столицы имперские а империй уже 100 лет, как нет.
speculyant 03 октября 2018 | 08:46
От имперскости прет...
stopkran1969 03 октября 2018 | 08:47
Так толпа зимний уже брала однажды